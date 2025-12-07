美新國安戰略 賴清德：感謝將嚇阻台海衝突列優先事項

白宮國家安全略戰略多次提到台灣，不希望因台灣而引起戰爭，賴清德總統表示感謝。（資料照片，記者胡經周／攝影）

美國川普政府公布最新版「國家安全戰略 」（NSS），賴清德總統昨在社群平台X表示，誠摯感謝美國將嚇阻對台衝突列為優先事項，並強調第一島鏈的安全；台灣將持續作為可信賴的夥伴，堅定致力於強化自我防衛能力，以維護區域和平。

美國新版國家安全戰略重申美國不支持任何片面改變台海現狀，必須強化美國及其盟友在太平洋第一島鏈的能力，以阻止任何奪取台灣的行動，抑或防止形成對美國不利的軍事平衡能力，以確保防衛台灣的可能性。

總統府發言人郭雅慧說，美方這次清楚點明，中國是區域和平穩定最大的威脅來源；第二，提及和平要靠實力，不是靠喊口號，強化自我防衛能力是重要的；第3，談到日本、南韓到台灣以及整個印太，都要共同強化國防，也要一起負擔起這樣的責任；第4，戰略最重要目標，是希望能夠防止中國進犯台灣，背後意涵可說是「台灣沒事，印太就沒事」。

賴總統昨出席輔仁大學百年校慶時說，天主教宗良14世 近日出訪土耳其跟黎巴嫩，關心當地民眾。教宗特別強調，希望全球放棄暴力，追求和平，大家應該共同合作，對弱勢者提供關懷，這個聲音希望全球領袖都能聽到，因為和平無價，戰爭沒有贏家，每個政府職責，應該要放在照顧人民，而不是擴大領土，教宗的聲音特別發人深省。