我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

周柯宇辦理退出美籍 劉亦菲卻躺槍 被罵上熱搜

川普批准生產「日式迷你車」 運輸部長：可能無法上高速公路

雙城論壇何時辦？蔣萬安：15天前要提申請 努力溝通

記者林佳彣／台北6日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
台北市長蔣萬安（前中）在議會備詢，表示雙城論壇有些最後階段的行政細節要確認。(記者林佳彣／攝影)
台北市長蔣萬安（前中）在議會備詢，表示雙城論壇有些最後階段的行政細節要確認。(記者林佳彣／攝影)

雙城論壇預定年底舉行，目前仍未確定時間。台北市長蔣萬安昨表示，有一些最後階段的行政細節要做確認，依照規定要在15天前向陸委會提出申請，最後階段也會努力溝通和協調。

蔣萬安昨下午赴議會備詢，議員汪志冰質詢雙城論壇時程，到今天12月5日，目前沒半點風聲或跡象確定可以到上海。蔣萬安回應，確定的是如果能夠順利舉辦，時間就會落在12月底，現在有一些最後階段的行政細節要做確認，依照規定要在15天前向陸委會提出申請，核定後才能順利成行，目前在最後階段也會努力溝通和協調。

蔣萬安說，有些行政作業必須要先做，包括2個MOU，北市還沒有提出申請，因為還不需要那麼早。依照過去慣例，確定要舉辦時間前提出申請。正在跟上海方做最後確認，也必須雙方可以的時間，北市包括議會開議期間哪幾天委員會是沒有排程。

林奕華補充，舉辦上有很多細節須要討論，包括日期、行程等各方面，有很多需要協調，都是雙方一起協調、說明；MOU已經先啟動，有一份已經送出去也核回來，兩個MOU都確定下來。

蔣萬安 雙城論壇

上一則

角逐高雄市長綠委 8歲兒遭控涉校園霸凌…至少3人受害

下一則

台創意私房狼師9年偷拍逾30人 上訴保證「永不再犯」仍判12年

延伸閱讀

李四川：Nvidia台灣總部明年動工 約3、4年完工

李四川：Nvidia台灣總部明年動工 約3、4年完工
陸委會喊力挺雙城論壇 蔣萬安：我寧願相信

陸委會喊力挺雙城論壇 蔣萬安：我寧願相信
濱崎步上海對1.4萬空位開唱 蔣萬安招手：台北會給驚喜

濱崎步上海對1.4萬空位開唱 蔣萬安招手：台北會給驚喜
吳怡農？王世堅？ 綠營誰抗蔣萬安 中間選票成決勝關鍵

吳怡農？王世堅？ 綠營誰抗蔣萬安 中間選票成決勝關鍵

熱門新聞

宏仁集團總裁王文洋。圖／聯合報系資料照片

她稱與王文洋有親密關係 求償10億台幣…判了

2025-11-10 15:44
最新報告顯示，2025年台灣財富逾10億美元的億萬富豪人數持續高於許多先進國家。路透

台灣超級有錢人多「億萬富豪」人數超越日法等先進國

2025-12-05 08:41
陳永康27日針對國家安全戰略，介紹其研究的一整套框架。（記者廖士鋒／攝影）

賴清德拋400億美元國防預算 前海軍司令點名這些問題「統統沒有講」

2025-11-27 03:10
陳揮文離開任職了19年的飛碟電台。圖／摘自臉書

疑狠罵鄭麗文遭辭退 陳揮文「飛碟晚餐」接班人曝光

2025-11-30 13:35
CNN說，台灣的經濟發展果實都落在科技業，導致市井小民對經濟榮景無感。(路透)

AI大幅提振台灣經濟 市井小民卻無感？CNN揭關鍵原因

2025-11-29 15:24
陳姓高職生不滿被母親沒收手機，加上母親曾說「18歲就要趕你出門」，拿水果刀闖進母親臥室猛刺她廿多刀，再打119稱「遭母攻擊」，陳母送醫不治。桃園地院國民法官庭判陳19年10月徒刑，檢方和陳皆上訴，台灣高等法院今駁回。記者王宏舜／攝影

台高職生手機遭沒收 狂刺母20多刀…聽宣判渾身發抖

2025-12-03 12:58

超人氣

更多 >
機場這2項免費服務 運輸安全管理局：最好別用

機場這2項免費服務 運輸安全管理局：最好別用
資深主播宗毓華批老東家CBS高層貪婪導致新聞品質走下坡

資深主播宗毓華批老東家CBS高層貪婪導致新聞品質走下坡
台灣超級有錢人多「億萬富豪」人數超越日法等先進國

台灣超級有錢人多「億萬富豪」人數超越日法等先進國
如何對抗川普政府鎖定城市移民掃蕩 1套因應策略儼然成型

如何對抗川普政府鎖定城市移民掃蕩 1套因應策略儼然成型
中國男持刀猛刺日本女同事 送醫不治身亡

中國男持刀猛刺日本女同事 送醫不治身亡