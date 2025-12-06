我的頻道

周柯宇辦理退出美籍 劉亦菲卻躺槍 被罵上熱搜

川普批准生產「日式迷你車」 運輸部長：可能無法上高速公路

新聞眼／時尚旅遊的小紅書 不利天然獨？

小紅書因資安及涉詐問題遭禁1年，估計受影響約300萬人。(記者陳正興／攝影)
小紅書因資安及涉詐問題遭禁1年，估計受影響約300萬人。(記者陳正興／攝影)

台灣從開放走向封閉 ，人民要翻越層層高牆，豈止是小紅書的用戶而已。

內政部政務次長馬士元5日在刑事局舉行記者會，指中國大陸社交及網購平台「小紅書」有許多涉詐帳號，台灣去年至今發生1706件詐騙案，財損2億4768萬餘台幣。加上國安局認定小紅書資安檢測不合格，因此宣布對小紅書發布為期1年的網際網路停止解析及限制接取命令，形同封鎖小紅書1年。估計因此受影響約300萬人。

賴政府封鎖小紅書一年，所持的理由就是用詐騙，這個理由很好用，聽起來也言之成理，但是明眼人都看得出來，封鎖小紅書的目的絕對不是為了打詐。用簡單的數據就可戳破賴政府表面的理由，臉書幾乎可說是詐騙集團的大本營。

根據「網路詐騙通報查詢網」統計數據，過去7天通報案件，疑似詐騙訊息總數近1.1萬則，詐騙媒介比率以臉書將近5800則最多，其次是Threads約2400則，Instagram有1200則，Meta旗下應用程式 Messenger與Meta廣告聯播播各逾800則，Line199則，TikTok有71則，Google是45則，小紅書甚至沒有出現在政府的網路詐騙通報查詢網上。

從警方針對假投資廣告要求業者下架做的行政處分來看，Meta（FB、IG）共7.25萬件、占97.4%，結果Meta只是被罰錢了事，並未被禁用。

網路無國界，各國網民透過網路社群平台窺見各地的生活及文化，即使小紅書是以時尚、旅遊、美妝等生活類為主，但是賴政府顯然擔心年輕人因為小紅書而見識大陸的進步，這時候像是高鐵座椅有沒有靠背，可不是隨便一個綠營立委說了就信。人民就算沒有親自到大陸，透過小紅書也能大致知道大陸人民的生活，尤其是使用小紅書的年齡層在18到34歲之間，25到30歲占一半，25歲以下占比35%，從「得年輕人得天下」的角度來看，這對賴政府想用洗腦方式加工推動「天然獨」大為不利，此時不拿小紅書開刀更待何時。

但是，愈禁愈想看，就像以前戒嚴時代的禁書，反而成了許多人心中民主的火苗。禁小紅書除了反映執政者與年輕人漸行漸遠，也折射其心中的不安，如果我們對於自己的民主以及發展有信心，何必擔心人民看見真相？難道當人民接觸更多大陸的流行文化，看到更多大陸人的生活，就會動搖自己對於台灣民主的信心？如果真是這樣子，執政者到底是不夠相信自己的人民，還是不夠相信自己口中的民主？（轉載自聯合新聞網「重磅快評」）

宏仁集團總裁王文洋。圖／聯合報系資料照片

她稱與王文洋有親密關係 求償10億台幣…判了

2025-11-10 15:44
最新報告顯示，2025年台灣財富逾10億美元的億萬富豪人數持續高於許多先進國家。路透

台灣超級有錢人多「億萬富豪」人數超越日法等先進國

2025-12-05 08:41
陳永康27日針對國家安全戰略，介紹其研究的一整套框架。（記者廖士鋒／攝影）

賴清德拋400億美元國防預算 前海軍司令點名這些問題「統統沒有講」

2025-11-27 03:10
陳揮文離開任職了19年的飛碟電台。圖／摘自臉書

疑狠罵鄭麗文遭辭退 陳揮文「飛碟晚餐」接班人曝光

2025-11-30 13:35
CNN說，台灣的經濟發展果實都落在科技業，導致市井小民對經濟榮景無感。(路透)

AI大幅提振台灣經濟 市井小民卻無感？CNN揭關鍵原因

2025-11-29 15:24
陳姓高職生不滿被母親沒收手機，加上母親曾說「18歲就要趕你出門」，拿水果刀闖進母親臥室猛刺她廿多刀，再打119稱「遭母攻擊」，陳母送醫不治。桃園地院國民法官庭判陳19年10月徒刑，檢方和陳皆上訴，台灣高等法院今駁回。記者王宏舜／攝影

台高職生手機遭沒收 狂刺母20多刀…聽宣判渾身發抖

2025-12-03 12:58

