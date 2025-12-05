我的頻道

年底4生肖得提拔 屬猴有望加薪、他從從容容獲長官賞識

中國集結逾百船艦最大規模海上「秀肌肉」 日本回應了

台指控涉詐禁小紅書1年 網友打臉：官網未列小紅書

記者陳儷方／台北5日電
刑事局指出，「小紅書」APP經國家安全局進行資安檢測，15項指標全數未合格，同時涉詐案件過多。小紅書將被封鎖一年。（記者陳正興／攝影）
內政部宣布封鎖小紅書1年，消息一出，網路社群炸鍋，Ptt、mobile01、臉書、Threads使用者們一邊開罵，一邊討論因應之道。

網紅陳沂在臉書貼文，「我聽到被騙的，通常都是臉書社團和LINE群組，沒聽過有在小紅書被騙的。像苗博雅就是在臉書上買手機被騙的。」她個人使用小紅書是資訊取向，美妝保養、時尚穿搭都是看小紅書，旅遊攻略也實用。

她還提到，「想不到我們也走到要築起長城翻牆的一天了」，還詢問有無推薦的ＶＰＮ。Threads上也有脆友詢問如何翻牆，並有脆友教學，像是透過ＶＰＮ（虛擬私人網路），或是把帳號綁定號碼改為大陸手機號。

對岸網友在小紅書針對此議題與台灣網友互動，「各位小紅書的兄弟姐妹們，我會想你們的」，也有網友安慰「沒事，買個ＶＰＮ吧」，還說要買到其他國家的而不是買到內地的，以免被誤會是水軍。封禁小紅書的理由，也被對岸網友嗤之以鼻，「推特詐騙也很多」、「藉口，跟螺螄粉一樣」，也笑台灣政府只敢針對小紅書，「臉書和推特他們不敢封」。

網友們對政府封禁小紅書的不滿，簡直遍地烽火，脆友指出，他只是一個小紅書的普通用戶，對於政府全面禁止小紅書表達強烈不滿，「一堆詐騙博奕遊戲不禁」，卻封禁一個以美妝、校園日常、旅遊、穿搭、追星的工具，也有脆友對自己生活所在地感到質疑，「我是活在中國嗎？用國外的App還要翻牆…」。

以詐騙為理由封禁小紅書，令網友無法接受，Ptt有網友質疑根據內政部刑事警察局統計，2024年全年詐騙財損金額502億元，明顯不符比例原則，也有網友挖出政府官網「網路詐騙通報查詢網」統計數據，直接打臉政府。

該網統計過去7天通報案件，疑似詐騙訊息總數近1萬1000則，詐騙媒介比率以臉書將近5800則最多，其次是Threads約2400則，Instagram有1200則，Meta Msg與Meta廣告聯播播各逾800則，LINE199則，TikTok有71則，Google45則，小紅書甚至沒有出現在政府的網路詐騙通報查詢網上。

宏仁集團總裁王文洋。圖／聯合報系資料照片

她稱與王文洋有親密關係 求償10億台幣…判了

2025-11-10 15:44
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳27日下午與妻女意外現身台北市四平街挑選蜜餞。（路透）

黃仁勳與妻女意外現身台北四平街 傳前往大直張忠謀家

2025-11-27 09:38
陳永康27日針對國家安全戰略，介紹其研究的一整套框架。（記者廖士鋒／攝影）

賴清德拋400億美元國防預算 前海軍司令點名這些問題「統統沒有講」

2025-11-27 03:10
陳揮文離開任職了19年的飛碟電台。圖／摘自臉書

疑狠罵鄭麗文遭辭退 陳揮文「飛碟晚餐」接班人曝光

2025-11-30 13:35
CNN說，台灣的經濟發展果實都落在科技業，導致市井小民對經濟榮景無感。(路透)

AI大幅提振台灣經濟 市井小民卻無感？CNN揭關鍵原因

2025-11-29 15:24
陳姓高職生不滿被母親沒收手機，加上母親曾說「18歲就要趕你出門」，拿水果刀闖進母親臥室猛刺她廿多刀，再打119稱「遭母攻擊」，陳母送醫不治。桃園地院國民法官庭判陳19年10月徒刑，檢方和陳皆上訴，台灣高等法院今駁回。記者王宏舜／攝影

台高職生手機遭沒收 狂刺母20多刀…聽宣判渾身發抖

2025-12-03 12:58

