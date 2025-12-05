新聞評論／陳水扁傳將復出主持節目 賴清德恐芒刺在背

前總統陳水扁(右)最近不僅在民進黨南二都市長初選表態，還傳出他將主持電視個人節目，完全無視保外就醫紅線，嚴重挑戰法律界線和社會觀感，左為賴清德。(本報資料照片)

前總統陳水扁 最近滿血復活，不僅在南二都市長初選表態支持台南陳亭妃、高雄邱議瑩，還傳出他將主持電視個人節目，完全無視保外就醫「不進入競選會場、不上台、不演講、不接受媒體採訪、不碰政治」等五不紅線。陳水扁重出江湖，從貪汙犯變名嘴、主持人，嚴重挑戰法律界線和社會觀感，2026大選在即，賴清德 總統恐怕芒刺在背。

「上報」報導，陳水扁將從廣播節目「有夢上水」主持人升格為電視主持人，明年初將和「鏡電視」合作新開「總統鏡來講」，節目製作團隊已開始籌備，首波邀約專訪對象鎖定民進黨 2026縣市長候選人。對於是否違法保外就醫規定？台中監獄副典獄長李敬樑4日表示，還在查證媒體報導的內容是否屬實，會密切注意陳水扁情況，一切依法辦理。面對陳水扁這號特殊人物，中監回應向來低調又謹慎。

根據「受刑人保外醫治審核基準及管理辦法」規定，保外就醫者「除維持日常居住及生活所必需外，未經監獄核准，不得從事與治療目的不符或顯然無關之活動。」陳水扁2015年獲保外就醫至今10年，期間他為兒子陳致中造勢站台、出席獨派募款餐會、出書、演講、主持節目等，保外就醫的政治活動多采多姿，法律明顯「遇到阿扁就轉彎」；一邊是遭判貪汙罪的前總統到處趴趴走、一邊是捐回收電鍋被判貪汙的清潔員，令人情何以堪。

陳水扁名義上保外就醫，實際上已形同特赦，政治活動幾乎無拘無束，宛如民進黨內「關不住的齊天大聖」；綠營人士緩頰稱，「阿扁此舉是為了幫賴總統」，但黨內卻有不同解讀。陳水扁雖然公開稱讚賴清德是最有可能「打破魔咒」的總統，但他公開力挺陳亭妃，「期待台南誕生第一位女市長」，還預言邱議瑩是高雄市長陳其邁的接班人；陳水扁刻意對南二都初選比手畫腳，透過自己聲量另成選對會，未來還要專訪民進黨縣市長候選人，試圖影響選情，只是阿扁的口袋人選，恐怕跟賴總統的欽點人選恐怕存在極大落差。阿扁是看到風向、還是故意打逆風球？

美麗島電子報公布的最新國政民調顯示，賴總統已經連續5個月不滿意度過半數，對外兩岸緊張、對內朝野衝突，政治聲望在低谷徘徊；眾所周知，阿扁闖蕩江湖三部曲就是「衝突、妥協、進步」，陳水扁對南台灣深綠選民仍有一定影響力，種種動作被解讀劍指總統特赦。

賴清德是否打破各種政治魔咒，還有待時間檢驗；但能否突破「阿扁魔咒」，恐怕才是眼前最大的政治關卡。