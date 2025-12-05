我的頻道

年底4生肖得提拔 屬猴有望加薪、他從從容容獲長官賞識

中國集結逾百船艦最大規模海上「秀肌肉」 日本回應了

黑白集／日相高市退縮 賴清德壽司吃了個寂寞

賴清德總統先前分享「今天的午餐是壽司還有味噌湯」，標註「有來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝」，展現台日堅固的友誼。(取材自賴清德臉書)
賴清德總統先前分享「今天的午餐是壽司還有味噌湯」，標註「有來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝」，展現台日堅固的友誼。(取材自賴清德臉書)

日本首相高市早苗退縮了。她在參議院答詢時，說出她一直不願吐露的表述。對於北京聲稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」，她稱，日本政府依舊維持「理解並尊重」的立場，沒有任何改變。

這一退，估計賴清德及獨派都懵了。高市早苗上月一番「存亡危機事態」表述，北京火冒三丈，中日關係跌入空前低谷。賴清德卻心裡暗爽，他沒想到日本第一位女首相敢批北京逆鱗，公開暗示助台力抗中國武統，讓他喜出望外。

賴桑有恩報恩。他大啖日本干貝、壽司，號召全民旅遊挺日。孰料，女首相的堅持撐不滿一個月，還是低頭了。而那碟壽司，也吃了個寂寞。

對於「台灣是中國一部分」，高市先前絕口不談，就連川普打過電話給她之後，她還拿「舊金山和約」搪塞。但就在中俄開了新一輪戰略安全磋商，王毅跟蕭依古就涉日議題進行了「戰略對表」的翌日，高市早苗就轉彎了。

「對表」二字看似無害，但作為俄安全秘書長的蕭依古說：軍國主義九頭蛇再次抬頭，但中俄對斬斷其頭顱已積累足夠經驗。話風赤裸狂暴，堆滿戰爭訊息，高市豈能再聽者藐藐？

儘管高市只是回到日本一貫的模糊路線，畢竟口頭上服軟了；可見，服膺現實才是政治的圭臬。剩下的問題是：賴清德是否仍繼續當台獨孤勇軍，抱著鋼盔往前衝？(轉載自聯合報)

