陸經小三通「突襲丟包」嫌犯 台警憂成常態

記者蔡家蓁／金門5日電
金門小三通昨天上演海上版「空中監獄」，陸方將10位台籍通緝犯送上小三通航班遣返回台，讓水頭碼頭頓時緊張了起來；示意圖（非該航班）。(記者蔡家蓁攝影)
金門小三通昨天上演海上版「空中監獄」，陸方將10位台籍通緝犯送上小三通航班遣返回台，讓水頭碼頭頓時緊張了起來；示意圖（非該航班）。(記者蔡家蓁攝影)

廈金小三通3日悄悄上演一齣「海上版空中監獄」。10名在柬埔寨詐騙集團行騙的台籍通緝犯在中國大陸服刑完畢，遭大陸公安強制押解趕上小三通船班，貌似一般旅客，分別登兩艘船返台。因人數眾多，一度引發金門水頭碼頭相關治安單位人員的緊張。

本報系聯合報報導，據同行搭船的廈金小三通旅客形容，事件發生在昨日小三通倒數第二、三班船，當時幾名理平頭的台灣旅客，在大陸公安人員的嚴密監控下強制登船，一直到船舶駛離，公安才離開碼頭，「整個畫面就像電影版『空中監獄』搬到海上。」

相關船務代理指出，這批男子大都在22歲至30歲間的年輕人，都供稱是被騙到柬埔寨，遭人口販運強迫從事詐騙，在大陸落網後被依詐欺罪判刑。服刑地包含山西太原等地，刑期結束後被陸方以「遣返出境」方式處理，全數無證件、身無分文，僅剩數百元在身。此批共10人，昨晚搭兩船班，分兩批返台，外表皆留短平頭、即使互稱「不認識」，仍被研判可能來自同一犯罪集團。

據了解，陸方先前都沒知會金門，是航商通報可能有狀況，所以船一到金門水頭碼頭後，移民署與港警中隊已提前布署，逐一查核身分。由於多數無證件，加上當中部分人還是通緝犯，查驗作業耗費大量時間，相關單位人員一路忙到晚間7點半才完成，隨後陸續移送金門地檢署偵辦。

相關人士坦言，此案不僅文書繁雜，也因部分跨單位橫向聯繫不到位，造成現場承辦單位壓力倍增。地方人士也指出，小三通近年受疫情與兩岸關係影響先停航後復航，如今又成為大陸公安押解人犯的「返台最便捷通道」，恐將為金門邊境管理帶來更多變數。

有民眾得知，跟罪犯一起搭船，也相當震驚，認為這樣太危險，好歹知會一聲，不然如果有擦槍走火的事情發生，真的只能自認倒霉。

另據台北中國時報報導，據警方了解，這10台嫌去年在柬埔寨詐騙園區落網，去年12月被押解到山西省，山西公安在偵辦後因欠缺事證，3日在未通報公安部、福建公安下，就直接將10人押至廈門以小三通「放人」。

陸委會4日表示，大陸公安遣送10名台嫌有先告知台方，經台方清查身分無誤，並做好安全防範才同意讓10人登船返回金門。但金門警方及刑事局兩岸科事先都沒接獲通知，接到人後才趕緊詢問陸方怎麼回事，與陸委會的說法大相逕庭。

官警指出，這10名台嫌並非外傳是服完刑遭到遣送，刑事局昨已請陸方提供相關涉案資料。官警強調，近年受兩岸關係急凍影響，兩岸共打幾乎停擺、名存實亡，陸方突襲「丟包」的作法，未來很有可能成為常態。

