我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

年底4生肖得提拔 屬猴有望加薪、他從從容容獲長官賞識

中國集結逾百船艦最大規模海上「秀肌肉」 日本回應了

台政府控「小紅書」不配合調查詐騙 封鎖1年

記者廖炳棋、馬瑞璿、廖士鋒／台北報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國的小紅書因資安及涉詐問題遭禁一年，實測電腦版雖遭封鎖，手機App版仍可使用。(記者陳正興／攝影)
中國的小紅書因資安及涉詐問題遭禁一年，實測電腦版雖遭封鎖，手機App版仍可使用。(記者陳正興／攝影)

台北內政部政務次長馬士元4日在刑事局舉行記者會，指中國社交及網購平台「小紅書」有許多涉詐帳號，台灣去年至今發生1706件詐騙案，財損新台幣2億4768萬餘元(約789萬2900多美元)；行政院透過海基會發函給在上海的小紅書母公司，要求提出改善作為，至今未獲回應，加上國安局認定小紅書資安檢測不合格，因此宣布對小紅書發布為期一年的網際網路停止解析及限制接取命令，形同封鎖小紅書一年。

內政部發布此措施後，台灣民眾上小紅書網站或App，會有網路連結不上狀態；內政部並非對小紅書永久封鎖，將視小紅書是否善意回應、主動配合台灣相關法規，確保數位安全，再研議後續處置。

陸委會表示，這是針對詐騙和假訊息，並不是與兩岸有關。國民黨立委賴士葆則表示，台灣自詡網路自由，現在也走向要「翻牆」的一天。

馬士元身兼行政院打擊詐欺指揮中心指揮官，他在記者會表示，小紅書在台用戶超過300萬人，去年至今涉及小紅書詐騙案達1706件，且持續攀升；行政院今年10月透過海基會發函給小紅書母公司中國行吟信息科技(上海)有限公司，要求依法提出改善作為，但未獲回應。

馬士元說，包括Meta(Facebook 臉書)、Google、LINE、TikTok等公司，都已配合台灣的法令設立法律代表人，接受並遵守台灣法律義務，配合政府打擊詐欺；小紅書一年激增百萬用戶，卻完全無法配合台灣司法單位調閱資料，造成偵辦困難，被害人也求償無門。

馬士元提及小紅書資安問題，指國家安全局資安檢測，小紅書有15項指標不合格，包括過度要求權限、蒐集個資如通訊錄、信用卡號、生物特徵等、逕自上傳非必要個資等問題，一旦民眾同意授權，可能導致個資外洩遭盜刷，或使用習慣、愛好遭利用於詐騙犯罪等。

馬士元說，內政部依據「詐欺犯罪危害防制條例」第42條「詐欺犯罪防制緊急事件」規定，即日起對小紅書進行網際網路停止解析、限制接取處分，處置期間暫定為一年。政府類似制裁並非首例，今年1至11月，各部會依詐防條例通報涉詐網站停止解析，計有4萬5094個網站遭封。

台北數發部指出，內政部若依詐防條例 規定，命網際網路接取服務提供者(IASP)對小紅書等網站停止解析，數發部督管的財團法人台灣網路資訊中心將依該處分協助處理。

內政部長劉世芳7月曾以資安理由要求內政部同仁刪掉小紅書，4日以打詐為由封鎖小紅書引發質疑；刑事局警官說，內政部知道封鎖小紅書可能引發爭議，但因小紅書確實有資安及涉詐問題，才出面主導記者會。

小紅書 內政部 詐騙

上一則

台指控涉詐禁小紅書1年 網友打臉：官網未列小紅書

延伸閱讀

台禁小紅書1年 在野批意識形態作祟

台禁小紅書1年 在野批意識形態作祟
台封小紅書非特例 Meta關數十萬澳洲青少年帳號

台封小紅書非特例 Meta關數十萬澳洲青少年帳號
酷澎個資外洩被罵「雙標」偏心台灣 罔顧南韓市場

酷澎個資外洩被罵「雙標」偏心台灣 罔顧南韓市場
內政部令封鎖小紅書 台灣網路資訊中心依法啟動屏蔽措施

內政部令封鎖小紅書 台灣網路資訊中心依法啟動屏蔽措施

熱門新聞

宏仁集團總裁王文洋。圖／聯合報系資料照片

她稱與王文洋有親密關係 求償10億台幣…判了

2025-11-10 15:44
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳27日下午與妻女意外現身台北市四平街挑選蜜餞。（路透）

黃仁勳與妻女意外現身台北四平街 傳前往大直張忠謀家

2025-11-27 09:38
陳永康27日針對國家安全戰略，介紹其研究的一整套框架。（記者廖士鋒／攝影）

賴清德拋400億美元國防預算 前海軍司令點名這些問題「統統沒有講」

2025-11-27 03:10
陳揮文離開任職了19年的飛碟電台。圖／摘自臉書

疑狠罵鄭麗文遭辭退 陳揮文「飛碟晚餐」接班人曝光

2025-11-30 13:35
CNN說，台灣的經濟發展果實都落在科技業，導致市井小民對經濟榮景無感。(路透)

AI大幅提振台灣經濟 市井小民卻無感？CNN揭關鍵原因

2025-11-29 15:24
陳姓高職生不滿被母親沒收手機，加上母親曾說「18歲就要趕你出門」，拿水果刀闖進母親臥室猛刺她廿多刀，再打119稱「遭母攻擊」，陳母送醫不治。桃園地院國民法官庭判陳19年10月徒刑，檢方和陳皆上訴，台灣高等法院今駁回。記者王宏舜／攝影

台高職生手機遭沒收 狂刺母20多刀…聽宣判渾身發抖

2025-12-03 12:58

超人氣

更多 >
三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？

三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？
因沒有做這事 美國最大中餐館被罰100多萬

因沒有做這事 美國最大中餐館被罰100多萬
楊振寧走後 翁帆攜母首出席公開活動 這一幕讓網友破防

楊振寧走後 翁帆攜母首出席公開活動 這一幕讓網友破防
懸案近5年…1月6日前夕華府炸彈嫌犯被捕 身分曝光

懸案近5年…1月6日前夕華府炸彈嫌犯被捕 身分曝光
南加姐妹屋內驚藏多遺骸 毫無察覺 原因是...

南加姐妹屋內驚藏多遺骸 毫無察覺 原因是...