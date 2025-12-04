台人申領居住證、定居證、身分證 國台辦：合法權利

我的頻道

台灣新聞組／台北4日電
大陸國台辦3日在記者會介紹台灣民眾申領大陸身分證件的流程，陸委會回應，北京近年為推行統戰，對台灣人濫發定居證及身分證，政府不會坐視。（本報資料照片）
大陸國台辦3日在記者會介紹台灣民眾申領大陸身分證件的流程，陸委會回應，北京近年為推行統戰，對台灣人濫發定居證及身分證，政府不會坐視。（本報資料照片）

面對中華民國政府收緊兩岸單一戶籍制，註銷申領大陸定居證、身分證者的台灣身分，中國大陸國台辦昨藉例行記者會的官媒提問，詳細介紹台灣人在大陸申領居住證、定居證、身分證「三證件」。國台辦發言人張晗說，台灣居民申請上述證件是「合法權利」，指中國大陸將進一步為台灣同胞來大陸提供更多便利。

陸委會昨晚回應，兩岸身分單一制度是兩岸人員往來交流秩序的重要基礎，中共近年為推行統戰，對台灣人濫發定居證及身分證，政府不會坐視其威脅，將持續落實相關法令。

張晗昨透過圖表，介紹台人在大陸申領前述證件的條件、流程，表示「台灣居民自願申領大陸身分證件是其享有的合法權利」，強調台灣居民申領完全是自願行為，聲稱大陸將依法嚴格保護申請材料，不會洩露當事人個資，並呼籲謹防詐騙。

媒體追問未來是否推出更多措施，以及如何評論台灣註銷持大陸定居證、身分證者的台灣身分，和陸方是否允許台灣人在陸有「雙重戶籍」等。張晗則僅回應強調「兩岸同胞都是中國人」、「世界上只有一個中國」等一貫立場，並說大陸將進一步為台灣同胞來大陸提供更多便利。

至於賴總統反對國民黨提案修「國籍法」保障陸配參政權，張晗則批評指，民進黨打壓欺凌陸配群體，不斷挑戰「兩岸同屬一個中國」的歷史和法理事實，我們對此予以強烈譴責。

另，昨大陸司法部公告，取得大陸律師職業資格和職業證書的台灣人，在大陸代理民事案件範圍從原有5大類237項擴大至9大類299項，新增海事海商、人格權等數十項。

