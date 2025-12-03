黑白集／紙上談兵…台灣之盾是賴版海鯤號？

我的頻道

賴清德總統要打造「台灣之盾」，強化防衛韌性。圖為漢光演習在台北河濱公園部署愛國者飛彈防禦系統。（本報資料照片）
賴清德總統力推「台灣之盾」，要整合國軍美製、國造各款防空飛彈及雷達，形成空中「擊殺鏈」，抵禦對岸攻擊。政治文宣細數神功蓋世，但在美國系統商口中，則是「有待努力的構想」，或「還在發展驗證的AI系統」。又見真金白銀買紙上談兵，讓人想起無錨出海的海鯤號。

且不論採購飛彈是否足以攔截共軍來犯，系統整合問題無解，就等於買心酸。海鯤號交艦無期，就因為從動力管理到電力機械中樞系統整合都有問題。美商不敢保證整合台灣之盾，賴政府若無條件下單，不怕重蹈海鯤號覆轍嗎？

「台灣之盾」號稱效法美國「金穹」、以色列「鐵穹」，隨即傳出賴政府得到美以兩國協助。接著，「股市老師」現身，鼓吹軍工股是下座護國神山群。賴清德選在股市盤中宣布「2027武統」時間表，點火軍工股十餘檔漲停。金主炒「盾」不懼戰，可見紙上神盾多神勇！

賴清德加碼1.25兆台幣軍購，在野黨質疑無上限舉債影響民生，民眾更擔心「不準時交貨怎麼辦？」執政團隊反而藉機扣紅帽，渲染亡國感，喜滋滋為大選累積相罵本。

從政治潛艦到輔選之盾，兆元軍費更像執政者的保護費。難怪，美中交往避戰，賴清德卻忙著籌款討好美國軍火商和政客。台灣之盾會是賴版海鯤號？套句蔡英文名言：那是下一代的事！

（轉載自聯合報）

