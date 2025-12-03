我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

演唱會取消效應？上海濱崎步主題咖啡館 照片全被清空

華府法官下令 執法人員須持逮捕令才能抓無證移民嫌犯

福建惠台12條 獎勵台藝人演出、開沙縣小吃有創業補助

記者陳湘瑾／台北3日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
大陸福建發布對台12條措施，其中包含在台灣開沙縣小吃店會有創業補助，以及台灣藝人赴福州演出可拿獎勵等政策。陸委會認為初步看誘因低，會注意是否有違反台方相關規定。（中新社）
大陸福建發布對台12條措施，其中包含在台灣開沙縣小吃店會有創業補助，以及台灣藝人赴福州演出可拿獎勵等政策。陸委會認為初步看誘因低，會注意是否有違反台方相關規定。（中新社）

大陸福建昨發布12條惠台措施，涵蓋支持台商發展、優化台胞台企辦稅服務、推進對台商貿文旅交流合作等，其中包括對重點項目的投資給予鼓勵、開設台胞台企稅費智慧辦稅平台、在台灣開沙縣小吃店會有創業補助、小三通退票險、台灣藝人赴福州演出可拿獎勵等政策。

福建省新聞辦昨日召開貫徹落實「探索海峽兩岸融合發展」記者會，稱已規畫建設金門供水第二通道、馬祖供水、泉金高速等一批「重大項目」，並在福建全省六個台商投資區預留發展用地5.3萬畝，約3500公頃。

陸委會昨表示，兩岸通水及高速公路等公共建設議題，並非陸方可片面決定。而台灣方面目前無相關規畫。

陸委會並指，近期台商赴福建投資大幅減少，顯示融台措施成效欠佳。至於補助台灣人在台開沙縣小吃門店，初步看誘因很低，會注意其真正意圖及是否有違反台方相關規定。

福建對台新政策共有三方面12條。在支持台商方面，加大台資企業用地用海保障，單列1200畝用地基礎指標，用於保障全省六個台商投資區項目建設。鼓勵閩台（南靖）精密機械產業園台資企業項目建設。福建並將開設台胞台企稅費智慧辦稅平台。諮詢專線提供閩南語、普通話（國語）雙語服務。

在推進對台商貿文旅交流合作方面，台灣民眾在台灣開設沙縣小吃門市，由台灣沙縣小吃品牌管理公司統一提供服務，將給予5000元人民幣（約700美元）創業補助。對台灣業者參與經營並進行改造升級的民宿，給予一定補貼。另對經審核後在福州市舉辦的台灣藝人小型營業性演出活動，按照台灣藝人演出合約金額給予一定鼓勵。

上一則

陸配錢麗宣揚武統被註銷台灣身分 居留許可也遭廢

下一則

太子詐團員工竟申請失業補助 受害者質疑政府救濟詐騙者

延伸閱讀

繼發現戶籍卡後 河南發現吳石「履歷表」曾獲獎章

繼發現戶籍卡後 河南發現吳石「履歷表」曾獲獎章
福建將補助台人在台開沙縣小吃店 陸委會：注意是否違法

福建將補助台人在台開沙縣小吃店 陸委會：注意是否違法
中日敏感時刻秀肌肉 福建艦首次實兵演練 細節曝光

中日敏感時刻秀肌肉 福建艦首次實兵演練 細節曝光
福建農林大學促交流 推「三個一百」聘台師與合作台企

福建農林大學促交流 推「三個一百」聘台師與合作台企

熱門新聞

宏仁集團總裁王文洋。圖／聯合報系資料照片

她稱與王文洋有親密關係 求償10億台幣…判了

2025-11-10 15:44
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳27日下午與妻女意外現身台北市四平街挑選蜜餞。（路透）

黃仁勳與妻女意外現身台北四平街 傳前往大直張忠謀家

2025-11-27 09:38
陳永康27日針對國家安全戰略，介紹其研究的一整套框架。（記者廖士鋒／攝影）

賴清德拋400億美元國防預算 前海軍司令點名這些問題「統統沒有講」

2025-11-27 03:10
陳揮文離開任職了19年的飛碟電台。圖／摘自臉書

疑狠罵鄭麗文遭辭退 陳揮文「飛碟晚餐」接班人曝光

2025-11-30 13:35
CNN說，台灣的經濟發展果實都落在科技業，導致市井小民對經濟榮景無感。(路透)

AI大幅提振台灣經濟 市井小民卻無感？CNN揭關鍵原因

2025-11-29 15:24
具中配身分的國民黨中常委何鷹鷺今天穿著一身綠色出席中常會。(記者李成蔭／攝影)

批國民黨糊弄「誘導人喊統一」中配何鷹鷺退黨：我不玩了

2025-11-26 09:29

超人氣

更多 >
3星座越活越旺…年紀增長更有福「一生不為錢發愁」

3星座越活越旺…年紀增長更有福「一生不為錢發愁」
一流公校大學生 竟只有小學數學程度…大學排行榜看不出

一流公校大學生 竟只有小學數學程度…大學排行榜看不出
馬桶又塞住？水電工人曝絕不在自家廁所做這6件事

馬桶又塞住？水電工人曝絕不在自家廁所做這6件事
「我們比動物還不如」越南裔母親遣返過程揭酷刑般待遇

「我們比動物還不如」越南裔母親遣返過程揭酷刑般待遇
川普簽字 美國「台灣保證實施法案」正式生效

川普簽字 美國「台灣保證實施法案」正式生效