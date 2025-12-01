新聞眼／「台灣之盾」構想由上而下 台美政治軍購寫照

我的頻道

記者 洪哲政
賴清德總統要打造「台灣之盾」，強化防衛韌性。圖為漢光演習在台北河濱公園部署愛國者飛彈防禦系統。（本報資料照片）
賴清德總統要打造「台灣之盾」，強化防衛韌性。圖為漢光演習在台北河濱公園部署愛國者飛彈防禦系統。（本報資料照片）

台美軍購常常是政治問題，而非純然防務需求。近年這現象愈發嚴重，賴清德總統推動「強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算」，其中「台灣之盾」與相關軍購，恐怕是近年政治干預軍方傳統建案程序的極致寫照。

據調查，「台灣之盾」的構想10月由高層公開提出，傳統軍購是「由下而上」，國軍依據戰備需求，依序納入5年兵力整建、系統分析、建立期程工項等繁雜程序，再送總統核定。但10月公開，國防部根本無法即時跑建案又框列預算，因此也就出現台美事前合作整合對美提出軍購要價書（LOR）的現象。

特別預算中的建案是「由上而下」，美方協調高層下令，軍方依指示快速辦理，在美方指導下統一操作，將進度落後的加速，統一將作業需求、期程、工項、整規書核定，將「餅」做到符合美方指導。

國軍未來將面臨解放軍的多重空中威脅，防空火力需要整合，尤其是美製整合國造系統，台灣之盾構想十分合理。但目前兩家美商提案，雖然其中一家因獲愛國者飛彈系統採用，似獲得先機，但關鍵的土洋飛彈指管整合問題，兩家都未具體提案。因為台灣戰場環境不同美軍，要整合國造系統，是美商過去沒有的經驗。

以國軍推動至今已經30年的「博勝案」（迅安系統）為例，該案基本上就是當年引進美軍LINK-16鏈路，透過各型武器載台或戰術單位的MIL-STD-1553，接上LINK端點或地空鏈路，試圖將陸海空載台資訊交換、連結在同一平台，自動把數據、位置傳至博勝的雲端，希望在指揮機制即時顯示載台狀態、油料、攜彈量等，這些資料過去要靠飛行員自己以無線電傳呼回報。

不過，博勝案至今也只能整合全機已數位化、具備LINK-16端點的美製載台，台製、法製與過於老舊的二戰裝備，始終無法納入。至今部分載台仍然要靠無線電傳呼，或轉而分配繫在飛行員腿上、人員手持的平板，手動輸入，長年為人詬病。原因是土洋系統整合費用太貴，法、台對介面技術釋出的態度也始終保留。

台灣之盾要做的是在網路與AI發達下，將國軍指管網狀化，把土洋攔截器與指管感應器串在一起，加以快速精準地分配任務。但眼前的只有美製系統的整合，關鍵的土洋系統整合只是願景，而且還很遙遠，不是眼前這筆特別預算就能企及。

賴清德 國防部 解放軍

聖文森外交轉向？台在野憂沒有未雨綢繆 學者提醒「北京挖角」

台秋鬥反Lie反戰 籲停止無條件軍購 鄭麗文：台勿淪戰場

