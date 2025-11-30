台灣之盾首波軍購案曝光 台美正合作整合對美9大軍購要價書

我的頻道

記者洪哲政/台北即時報導
賴清德總統提出「台灣之盾」構想，據悉，國防部正與美國在台協會安全合作組，針對「強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算草案」預擬的特別預算案及2026年度國防預算案，整合9大項準備對美提出的軍購要價書（LOR，台灣向美國提出正式採購軍事設備的書面請求），內容包括「台灣之盾」所需首批對美採購第4套並具備美軍現役整合戰鬥指揮系統（ICBS）的愛國者3型飛彈、同時性能提升9個愛國者連至美軍現役指管構型案。

根據中科院在今年台北國際航太暨國防工業展覽會披露，針對整合台灣各型美製、國造各型低、中、高空防空飛彈及雷達，形成空中來犯敵的「擊殺鏈」，目前向台方提案者，有美商諾斯洛普·格魯曼公司（Northrop Grumman）所提整合戰鬥指揮系統「IBCS」案，與Anduril公司所提開放式Ai指管平台「Lattice OS」案。兩案都是美軍既有的指管火控整合案，兩公司也都承諾後續有能力解決台灣防空長期來國造與美製防空飛彈系統無法整合至共同指揮平台、各自為政的問題，以愛國者架接國造天弓系列防空飛彈。這也是「台灣之盾」重要關鍵。

而在行政院準備提出1點25兆台幣（約398.1億美元）的特別預算案中，空軍建案準備向美商雷神公司新採購第4套、3個連的愛國者3型防空飛彈，指管將採用IBCS案，同時將據此提升我現役9個愛國者連至美軍指管構型。但目前規劃的預算案中，未見國造與美製防空飛彈系統整合案。

國防部戰規司長黃文啟日前在立法院面對國民黨立委馬文君質詢國軍採購無人機數量時，曾脫口表達：「都是美方依台灣戰場環境幫我們規劃」。本報進一步調查，針對當前對美軍購，國防部戰規司正與AIT安合組合作，整合9大項對美軍購要價書，內容包括「台灣之盾」首批對美採購第4套愛國者3型飛彈、性能提升9個愛國者聯戰機制案。

對此，國防部昨（30）日回應表示，台灣之盾是達到建立重層攔截網、導入AI輔助整合式之決策與感知系統、有效攔截的整體防空系統 。任何可達到此要求的防空指管系統，均列為台灣未來選商籌購的潛在標的。而「強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算草案」甫由行政院通過，並函請立法院審議，相關預算編列將視立法院條例通過後，納入預算書表進行後續審查。

