黑白集／小橘書即葵花寶典？ 賴政府自曝天價國防破綻

黑白集

行政院政務委員季連成談政府普發到戶的新版全民國防手冊（小橘書），直言「就是葵花寶典」。季連成應當知悉武俠大師金庸如何描繪此奇書，卻仍照搬引用，也洩漏了賴政府天價國防的武功破綻。

葵花寶典是金庸武俠小說「笑傲江湖」中的絕頂武學祕笈，相傳是由前朝太監撰寫成書，更因首頁「欲練神功，必先自宮」八字，帶出幾個極端角色為了爭奪祕笈，不惜自殘、陰險布局，甚或同門相殘。怎麼看，葵花寶典就是一本反人性的不祥之書。

內政部長劉世芳指責批評小橘書者「可能不是在台灣出生長大」，或者「就是公主病、王子病」，既搞分化又貼標籤。季連成不像劉世芳刻薄，但拿葵花寶典來比擬欲帶動全民國防意識、強化社會韌性的小橘書，也遭網友吐槽，季大將軍更勝說飛彈命中率210％的于大將軍。

既然小橘書就是葵花寶典，不禁讓人好奇，賴總統究竟想先割掉台灣什麼，去換虛無縹緲的安全？但看動輒以億兆計、花了錢卻拿不到貨的舔美軍購，再看看從自己荷包流失的納稅錢，季連成這比喻，瞬時就讓人民清醒！

其實江湖流傳更廣的是葵花寶典KUSO版 ：東方不敗練到後面，赫然出現「即使自宮，未必成功」。真不知一心掏空台灣家底的賴政府，何時才能領悟「若不自宮，也能成功」的真諦？

內政部

新聞眼／兩岸對抗不對話 和平恐淪奢望

齊柏林衛星升空 台首個自製衛星星系拚2031年完成布建

賴清德：修國籍法增社會對陸配疑慮 鄭麗文：賴追殺陸配違憲

黑白集／滿腦台灣國 劉世芳好意思領中華民國內政部長薪水

新聞評論／綠委王義川寫「台灣國」 自證薪水小偷

陸配參政議題燒 劉世芳指大陸是「外國」挨轟違憲搞事

