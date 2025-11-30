我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台「中華郵政」12/1起 恢復寄發美國掛號信

加州史塔克頓兒童生日派對槍響 4死10傷、槍手在逃

新聞眼／兩岸對抗不對話 和平恐淪奢望

記者 周佑政
聽新聞
test
0:00 /0:00
賴政府29日重申希望發展出兩岸和平共榮。然而，兩岸關係的「現狀」是不斷加劇的對立。（本報資料照片）
賴政府29日重申希望發展出兩岸和平共榮。然而，兩岸關係的「現狀」是不斷加劇的對立。（本報資料照片）

賴清德總統一番中共2027攻台言論，引發海內外關注，雖然他29日澄清說2027年是指中國要做好攻台的「準備」，但政治效應持續延燒。大陸不放棄武力統一台灣，不是秘密，對台灣而言，除了充實軍備、以實力帶來和平，更不能放棄溝通對話；若兩岸當局一味對抗，不斷升高敵意螺旋，距離「和平」只會愈來愈遙遠。

賴總統在宣布1.25兆元台幣（約400億美元）國防特別預算的記者會上，強調北京當局以2027年完成「武統台灣」為目標，加速侵略台灣的軍事整備。雖然國際智庫或政府機構相關報告，都曾提及類似論述與時間點，但由我國家元首明確說出中共2027武統台灣論，非同小可。

這是否為國安單位的精確判斷，或只是為了讓朝野支持高額軍費的說帖，賴總統與相關單位不能輕輕帶過，民眾也很想知道答案。

無論是2027陸方武統台灣為目標，或2027只是「準備」的說法，都已經捲起政壇千堆雪。藍白陣營緊咬2027大陸攻台論，國民黨主席鄭麗文昨表示「希望2027年不要爆發戰爭，否則誰敢來投資台灣？」明年就是選舉年，鄭麗文的說詞，有其政治目的，目標是對準選民，但鄭麗文的疑問，同樣也是台灣民眾的疑問。

在民進黨政府準備大幅提升國防預算的同時，賴總統29日重申，希望兩岸透過交流取代圍堵，對話取代對抗，能夠發展出兩岸和平共榮。然而，兩岸關係的「現狀」，是雙方幾乎沒有良性的互動與溝通，取而代之的是，不斷加劇的對立。

兩岸關係的良窳，向來不是大陸或台灣單一方面可以決定，而是雙方持續互動而來。賴政府希望兩岸和平，國民黨也希望兩岸和平，但作為執政黨，民進黨更有責任思索如何維繫兩岸和平；當前，兩岸只看得到對抗而缺乏對話、堆疊善意，長此以往，「和平」只能淪為奢談。

鄭麗文 國民黨 中共

上一則

賴總統願赴立院報告 藍白堅持須一問一答 綠批違憲

下一則

黑白集／小橘書即葵花寶典？ 賴政府自曝天價國防破綻

延伸閱讀

賴清德：修國籍法增社會對陸配疑慮 鄭麗文：賴追殺陸配違憲

賴清德：修國籍法增社會對陸配疑慮 鄭麗文：賴追殺陸配違憲
國民黨拚台南、高雄提早布局 鄭麗文：艱困選區年底前完成提名　

國民黨拚台南、高雄提早布局 鄭麗文：艱困選區年底前完成提名　
批賴清德投書失格 鄭麗文：台海成火藥庫、台灣成兵工廠

批賴清德投書失格 鄭麗文：台海成火藥庫、台灣成兵工廠
謁陵兩蔣 鄭麗文批綠：民主最大破壞者

謁陵兩蔣 鄭麗文批綠：民主最大破壞者

熱門新聞

星宇航空示意圖。(本報資料照片)

來美求學遭拒載 台男怒告星宇航空 求償1萬美元

2025-11-23 22:12
國史館22日舉辦「2025年李登輝紀念學術討論會」，邀請美國史丹福大學胡佛研究所研究員林孝庭以「海內外史料中的李登輝與美、中、台三角習題」，發表專題演說。（記者周佑政／攝影）

學者揭密：李登輝康乃爾演說 美官員批「出賣了我們」

2025-11-22 22:30
宏仁集團總裁王文洋。圖／聯合報系資料照片

她稱與王文洋有親密關係 求償10億台幣…判了

2025-11-10 15:44
台積電前研發資深副總羅唯仁。(本報資料照片)

傳羅唯仁自認被虧待 想讓台積有所損失

2025-11-19 21:54
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳27日下午與妻女意外現身台北市四平街挑選蜜餞。（路透）

黃仁勳與妻女意外現身台北四平街 傳前往大直張忠謀家

2025-11-27 09:38
一枚SpaceX「獵鷹9號」火箭於2021年11月13日從佛羅里達州卡納維爾角太空軍基地升空。SpaceX當天從佛州發射53枚星鏈衛星，進一步擴大其近地軌道衛星星座。（美聯社）

星鏈在俄烏戰表現震驚北京 中模擬壓制台星鏈結果曝光

2025-11-23 00:52

超人氣

更多 >
提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定

提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定
1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」

1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」
他人能在你家門前停多久？加州法律這樣規定

他人能在你家門前停多久？加州法律這樣規定
從退休帳戶提領最低額度時 避踩3稅務雷區

從退休帳戶提領最低額度時 避踩3稅務雷區
川普：委內瑞拉領空及其周邊空域 應視為全面關閉

川普：委內瑞拉領空及其周邊空域 應視為全面關閉