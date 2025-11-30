我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台「中華郵政」12/1起 恢復寄發美國掛號信

加州史塔克頓兒童生日派對槍響 4死10傷、槍手在逃

賴清德：接受侵略者主張得不到和平 鄭麗文：台灣不要成為火藥庫

台灣新聞組／台北30日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
賴清德總統（右）29日出席「總統與青年論壇」，與現場高中學生互動擊掌。（記者胡經周／攝影）
賴清德總統（右）29日出席「總統與青年論壇」，與現場高中學生互動擊掌。（記者胡經周／攝影）

賴清德總統日前稱，中方以2027完成「武統台灣」為目標，引發軒然大波；賴總統昨解釋，國際社會講2027是指中國要做好攻台的準備，有一些媒體與民意代表誤會了，倒不是說2027這年要攻打台灣。國民黨主席鄭麗文說，台灣不要成為下一個火藥庫，希望2027年不要爆發戰爭，否則誰敢來投資台灣？

因應中國威脅，賴總統26日召開國安高層會議後宣布，將投入1.25兆元台幣（約400億美元）國防特別預算，他同時表示，北京當局以2027年完成「武統台灣」為目標，加速侵略台灣的軍事整備。

賴總統昨出席今周刊總統與青年論壇活動，有學生提問「中國會不會打來？」賴總統說，這個問題是身為總統最關切的，他的想法是勿恃敵之不來，恃吾有以待之，不管中國有沒有動手，台灣要做好準備。

對於如何維護兩岸和平，賴總統說，國際社會都關注台海和平穩定，他是以和平為燈塔、民主為指南針，希望兩岸透過交流取代圍堵，對話取代對抗，能夠發展出兩岸和平共榮，但在交流合作之前，要先有實力，才能維護住國家利益；如果國家沒有足夠力量，一味接受侵略者主張，不會得到真正的和平，歷史上古今中外有很多教訓，必須看到前車之鑑。

另有學生提問，台灣在參與國際組織的優先目標。賴總統說，最優先要加入的是世界衛生組織（WHO），第二是國際民航組織（ICAO），第三是國際刑警組織。

鄭麗文昨到台南、高雄參加黨慶，她說，國民黨的兩岸立場就是遠離戰火、維持和平穩定。俄烏戰爭逐漸接近尾聲，希望全球走向和平，尤其台海局勢更受關注，不希望台灣成為下一個火藥庫，而是區域和平穩定的定海神針，賴清德總統「2027變天戰爭」的說法恐讓外資裹足不前、不敢投資台灣，「希望2027年不要爆發戰爭，否則誰敢來投資台灣？和平就是我們的目標。」

鄭麗文在高雄與立委柯志恩同框，鄭麗文點名柯志恩是黨內最有力參選高雄市長人選之一，針對綠營指「投柯志恩就是投鄭麗文」，鄭麗文強調，「支持柯志恩就是支持和平、支持拚經濟」，不希望選舉再挑起仇恨、撕裂台灣，人民已經高度厭煩。

有關藍營明年縣市長選舉提名作業，鄭麗文說，中常會已通過縣市長提名特別辦法，第一波以現任優先提名，包括基隆、台北、桃園、南投、苗栗等會優先提名。第二波瞄準艱困選區，像台南、高雄、屏東等，多年來綠大於藍，但國民黨在地方深耕已具一定厚度，部分人選過去參選雖落敗，但累積能量足以再戰，希望今年底前完成提名，提早布局。

國民黨29日在高雄鳳山國中舉行黨慶活動，黨主席鄭麗文（前排右）與立委柯志恩（前右...
國民黨29日在高雄鳳山國中舉行黨慶活動，黨主席鄭麗文（前排右）與立委柯志恩（前右二）同框。（記者劉學聖／攝影）

鄭麗文 國民黨 賴清德

上一則

環境部長稱「重啟核電可先政策環評」遭疑以拖待變煙幕彈

下一則

聖文森親中反對黨勝選恐與台斷交 台外交部：深化關係

延伸閱讀

中國會打嗎？賴清德：2027攻台指「準備」有些民代誤會了

中國會打嗎？賴清德：2027攻台指「準備」有些民代誤會了
藍喊報告國防特別預算 賴清德：若朝野有共識 願赴國會

藍喊報告國防特別預算 賴清德：若朝野有共識 願赴國會
賴清德：修國籍法增社會對陸配疑慮 鄭麗文：賴追殺陸配違憲

賴清德：修國籍法增社會對陸配疑慮 鄭麗文：賴追殺陸配違憲
國民黨拚台南、高雄提早布局 鄭麗文：艱困選區年底前完成提名　

國民黨拚台南、高雄提早布局 鄭麗文：艱困選區年底前完成提名　

熱門新聞

星宇航空示意圖。(本報資料照片)

來美求學遭拒載 台男怒告星宇航空 求償1萬美元

2025-11-23 22:12
國史館22日舉辦「2025年李登輝紀念學術討論會」，邀請美國史丹福大學胡佛研究所研究員林孝庭以「海內外史料中的李登輝與美、中、台三角習題」，發表專題演說。（記者周佑政／攝影）

學者揭密：李登輝康乃爾演說 美官員批「出賣了我們」

2025-11-22 22:30
宏仁集團總裁王文洋。圖／聯合報系資料照片

她稱與王文洋有親密關係 求償10億台幣…判了

2025-11-10 15:44
台積電前研發資深副總羅唯仁。(本報資料照片)

傳羅唯仁自認被虧待 想讓台積有所損失

2025-11-19 21:54
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳27日下午與妻女意外現身台北市四平街挑選蜜餞。（路透）

黃仁勳與妻女意外現身台北四平街 傳前往大直張忠謀家

2025-11-27 09:38
一枚SpaceX「獵鷹9號」火箭於2021年11月13日從佛羅里達州卡納維爾角太空軍基地升空。SpaceX當天從佛州發射53枚星鏈衛星，進一步擴大其近地軌道衛星星座。（美聯社）

星鏈在俄烏戰表現震驚北京 中模擬壓制台星鏈結果曝光

2025-11-23 00:52

超人氣

更多 >
提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定

提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定
1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」

1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」
他人能在你家門前停多久？加州法律這樣規定

他人能在你家門前停多久？加州法律這樣規定
從退休帳戶提領最低額度時 避踩3稅務雷區

從退休帳戶提領最低額度時 避踩3稅務雷區
川普：委內瑞拉領空及其周邊空域 應視為全面關閉

川普：委內瑞拉領空及其周邊空域 應視為全面關閉