我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「大賣空」貝瑞大方分享他看好的4支股票 但你得有耐心

川普：將永久暫停來自「第三世界」國家移民 終止給非美公民福利

新聞評論／功臣變叛將：台積電何以洩密案件頻傳？

聯合報社論
聽新聞
test
0:00 /0:00
台積電向智財法院提出告訴，指控羅唯仁違反「保密義務」及違反「競業禁止條款」。(本報資料照片)
台積電向智財法院提出告訴，指控羅唯仁違反「保密義務」及違反「競業禁止條款」。(本報資料照片)

台積電8月爆發2奈米晶片技術遭竊事件，三名工程師近日被求處7到14年不等的徒刑。未料，上周又傳出資深副總羅唯仁退休前帶走大批2奈米先進製程機密，隨即投靠英特爾。消息沸沸揚揚一周後，台積電才證實此事並向智財法院提出告訴，行動遲緩讓人意外。而英特爾不為所動，表示歡迎羅唯仁「重返」公司。

2奈米是台積電當前最先進晶片製程，卻一年兩度傳出機密外洩，顯示公司內部機密和人事控管出現漏洞。8月間的外洩事件，是離職前往「東京威力」任職的工程師，夥同在職的台積員工竊取製程機密。涉案工程師聲稱，此舉是為助東京威力成為台積電的設備供應商，東京威力社長河合利樹也為此來台向台積電致歉。然而，日本晶片國家隊Rapidus公司隨即宣布試產2奈米，並將於2027領先台積電投入1.4奈米廠的建造；兩者之間是否相關，令人好奇。

相形之下，羅唯仁是在任內以「資深副總」身分召開會議，並要求不同部門提供最新製程資料並影印積存。若此傳聞屬實，他取得的機密必然更廣、細節更周詳；一旦外流，對台積電的傷害必然也越大。或許因如此，台積電才不敢輕舉妄動，甚至不願對外澄清。直到近日對羅唯仁提告，人們才驚覺：被形容成銅牆鐵壁的護國神山，原來漏洞不少。

讓人困惑的是，羅唯仁和台積電之間訂有「競業禁止條款」，依法羅唯仁退休後不能前往與台積電有競爭關係的企業任職。他7月退休時，法務長也提醒他簽有保密及競業禁止條款。當時羅唯仁推稱，他將前往「學術機構」任職；誰料，10月即傳出他重返老東家英特爾擔任執行副總。亦即，羅唯仁無論是否帶走台積電2奈米機密，他回英特爾任職即有違職業倫理；而他若真的將2奈米製程機密提供給台積電死敵英特爾，並因此改變雙方的競爭態勢，那事情就更大條了。

台積電向智財法院提出告訴，指控羅唯仁違反「保密義務」及違反「競業禁止條款」，當然是必要的行動。但是，除非台積電也在美國提告，或者手上仍握有羅唯仁的留存股可供扣押，否則訴訟的實質效果有限。外界原本以為，台積電提告之後，英特爾會為了企業形象而宣布不進用羅唯仁，但這樣的想法似乎太過天真。英特爾僅強調公司禁止使用第三方機密，也駁稱相關的指控並不具可信度，該公司歡迎羅唯仁重返英特爾。

羅唯仁「功臣變叛將」的驚奇，在台積電已非第一次上演；這和當年研發處長梁孟松帶走20多名員工跳槽韓國三星的故事，極為雷同。當年梁孟松是台積電500項專利的發明人，帶領台積電以自主技術擊敗IBM；卻因對內部升遷感到不滿，轉而投效三星，其後更加入陸資的中芯。而羅唯仁則是20年前由英特爾跳槽台積電，成為協助台積電突破28奈米技術、甩開對手的功臣。誰料，他也是不滿升遷安排，忿而背棄職業倫理投靠英特爾。更諷刺的是，他還是當年梁孟松案的證人；莫非是看出「叛將」代價輕微，所以選擇追隨？

台積電陸續發生先進技術機密外洩，短期內或許不會對企業營運造成衝擊，但內部的機密控管及人事的不安頻出問題，不能不說是一項隱憂。作為台灣的支柱企業，台積電員工享有傲人的薪資、紅利及光環，但內部高度競爭的生態容易滋生不滿。試想，就連年已七五、身價20億台幣的羅唯仁，都要選擇以這種決絕的方式出走，工程師們的人文素養與人生目標是否都迷茫了？

台積電 英特爾 退休

上一則

黑白集／一杯咖啡 看見賴政府仇中偏執

下一則

台灣景氣穩步成長 10月亮出黃紅燈 國發會：最壞情況已過

延伸閱讀

英特爾護羅唯仁外界聯想「有後盾」 憂成地緣政治事件

英特爾護羅唯仁外界聯想「有後盾」 憂成地緣政治事件
台檢調偵辦國安法等案件 羅唯仁早已出境赴美

台檢調偵辦國安法等案件 羅唯仁早已出境赴美
台積聲請假處分禁羅唯仁轉任 英特爾：歡迎羅回家

台積聲請假處分禁羅唯仁轉任 英特爾：歡迎羅回家
台積電提告羅唯仁 英特爾正式表態了

台積電提告羅唯仁 英特爾正式表態了

熱門新聞

台積電前研發資深副總羅唯仁。(本報資料照片)

傳羅唯仁自認被虧待 想讓台積有所損失

2025-11-19 21:54
星宇航空示意圖。(本報資料照片)

來美求學遭拒載 台男怒告星宇航空 求償1萬美元

2025-11-23 22:12
國史館22日舉辦「2025年李登輝紀念學術討論會」，邀請美國史丹福大學胡佛研究所研究員林孝庭以「海內外史料中的李登輝與美、中、台三角習題」，發表專題演說。（記者周佑政／攝影）

學者揭密：李登輝康乃爾演說 美官員批「出賣了我們」

2025-11-22 22:30
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳27日下午與妻女意外現身台北市四平街挑選蜜餞。（路透）

黃仁勳與妻女意外現身台北四平街 傳前往大直張忠謀家

2025-11-27 09:38
桃園楊男指控吳姓妻子婚後出軌，甚至懷了小王的孩子，向二人提出侵權行為損害賠償之訴，不過桃園地院民事庭審理發現，楊男已收了吳女及小王的和解金、房產，楊男不能就同一事實提告，駁回原告之訴。(記者陳恩惠／攝影)

少婦出軌男大生「多人運動」懷孕 夫收和解金還告遭駁回

2025-10-31 02:25
宏仁集團總裁王文洋。圖／聯合報系資料照片

她稱與王文洋有親密關係 求償10億台幣…判了

2025-11-10 15:44

超人氣

更多 >
香港大火已83死 76傷 逾250人失聯

香港大火已83死 76傷 逾250人失聯
香港宏福苑77年來最嚴重火災 史上最慘大火奪600命

香港宏福苑77年來最嚴重火災 史上最慘大火奪600命
黃仁勳與妻女意外現身台北四平街 傳前往大直張忠謀家

黃仁勳與妻女意外現身台北四平街 傳前往大直張忠謀家
紐時：美向歐洲、加拿大、澳洲、紐西蘭施壓要求展開大規模遣返

紐時：美向歐洲、加拿大、澳洲、紐西蘭施壓要求展開大規模遣返
巴菲特故友、億萬富豪孟格晚年不為人知的生活點滴與投資冒險

巴菲特故友、億萬富豪孟格晚年不為人知的生活點滴與投資冒險