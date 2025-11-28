我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「大賣空」貝瑞大方分享他看好的4支股票 但你得有耐心

川普：將永久暫停來自「第三世界」國家移民 終止給非美公民福利

疑竊密跳槽英特爾…檢調搜索羅唯仁住宅 扣押股票、房產

記者張宏業／台北28日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
台積電前資深副總羅唯仁(左)今年9月獲選為工研院院士。(圖／總統府提供)
台積電前資深副總羅唯仁(左)今年9月獲選為工研院院士。(圖／總統府提供)

台積電前資深副總羅唯仁退休後轉往英特爾任職，疑帶走台積電2奈米機密製程資料，台灣高檢署過濾相關資料，認為羅涉犯國安法等罪，前天指揮調查局搜索羅唯仁台北市、新竹縣住居所，查扣電腦、隨身碟等證物；檢察官同時向智財法院聲請扣押羅唯仁股票、不動產，法院已裁准。

據了解，羅唯仁10月初已搭機前往美國，高檢署認為，羅唯仁恐涉犯國安法國家核心關鍵技術營業秘密之域外使用罪，且情節比台積電先前爆發三名工程師竊取2奈米事件更為嚴重，已威脅台灣半導體產業國際競爭力，檢方若認為羅唯仁有逃亡之虞，將發布通緝。

75歲羅唯仁退休前在台積電年薪破億，退休前持有1348張台積電股票，依台積電近日股價1400元(台幣，下同)估算，股票價值約19億元(約6064萬美元)。羅唯仁1月賣出22張台積電股票，6月又賣出46張，以台積電市值計算，套現約4748萬元(151.5萬美元)。由於羅唯仁轉投英特爾可能有犯罪所得，高檢署智財分署為保全追徵，決定扣押羅名下股票與不動產。

據指出，羅唯仁今年7月底從台積電退休前，影印了大批2奈米、A16、A14奈米等相關機密資料，疑「帶槍投靠」英特爾，檢調已查扣相關電磁紀錄等物證過濾。羅唯仁事件發生在美國總統川普近來再度針對台灣搶走美國晶片生意發言之際，又適逢美台關稅談判臨近最後底定時刻，讓整起事件增添複雜性，辦案人員對於相關案情三緘其口。

羅唯仁退休後轉職去英特爾，台積電日前正式對羅唯仁提告，並聲請定暫時狀態處分，範圍應為台積電與羅唯仁間的聘僱合約書，及羅任職期間所簽署的競業禁止同意書和營業秘密法等的規定，聲請目的在於禁止羅唯仁與即將就職的英特爾間有進一步的動作。

對於台積電大動作提告，英特爾也發出聲明駁斥，指目前沒有跡象顯示相關指控具有可信度。經濟部長龔明鑫也表示，所有事證還是要檢調調查，最後由法官認定，「不是某一方說怎麼樣就怎麼樣」。高檢署指出，檢方11月18日獲悉羅唯仁疑竊密跳槽英特爾，立即剪報分案偵辦，初步釐清案情後，認為羅唯仁的行為已違反國家安全，本月26日指揮調查局發動搜索。

另外，法官指出，本案可能的主張應該是要求羅唯仁不要去英特爾任職、不可以將在台積電所獲得的營業秘密交給英特爾，但若進入漫長的訴訟程序，要調查、辯論，一旦秘密外洩，損失將無法填補，因此才要優先處理暫時狀態。但羅唯仁已「飛出去」，台灣法院的裁定是否有執行能力，是另一個層次的事。

台積電前資深副總羅唯仁。(圖／總統府提供)
台積電前資深副總羅唯仁。(圖／總統府提供)
圖為台積電在高雄楠梓科學園區的晶圓22廠。(本報資料照片)
圖為台積電在高雄楠梓科學園區的晶圓22廠。(本報資料照片)

台積電 英特爾 退休

上一則

1.25兆軍購拍板 美已提供報價 藍：台灣變成兵工廠

延伸閱讀

英特爾護羅唯仁外界聯想「有後盾」 憂成地緣政治事件

英特爾護羅唯仁外界聯想「有後盾」 憂成地緣政治事件
台檢調偵辦國安法等案件 羅唯仁早已出境赴美

台檢調偵辦國安法等案件 羅唯仁早已出境赴美
台積聲請假處分禁羅唯仁轉任 英特爾：歡迎羅回家

台積聲請假處分禁羅唯仁轉任 英特爾：歡迎羅回家
台積電提告羅唯仁 英特爾正式表態了

台積電提告羅唯仁 英特爾正式表態了

熱門新聞

台積電前研發資深副總羅唯仁。(本報資料照片)

傳羅唯仁自認被虧待 想讓台積有所損失

2025-11-19 21:54
星宇航空示意圖。(本報資料照片)

來美求學遭拒載 台男怒告星宇航空 求償1萬美元

2025-11-23 22:12
國史館22日舉辦「2025年李登輝紀念學術討論會」，邀請美國史丹福大學胡佛研究所研究員林孝庭以「海內外史料中的李登輝與美、中、台三角習題」，發表專題演說。（記者周佑政／攝影）

學者揭密：李登輝康乃爾演說 美官員批「出賣了我們」

2025-11-22 22:30
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳27日下午與妻女意外現身台北市四平街挑選蜜餞。（路透）

黃仁勳與妻女意外現身台北四平街 傳前往大直張忠謀家

2025-11-27 09:38
桃園楊男指控吳姓妻子婚後出軌，甚至懷了小王的孩子，向二人提出侵權行為損害賠償之訴，不過桃園地院民事庭審理發現，楊男已收了吳女及小王的和解金、房產，楊男不能就同一事實提告，駁回原告之訴。(記者陳恩惠／攝影)

少婦出軌男大生「多人運動」懷孕 夫收和解金還告遭駁回

2025-10-31 02:25
宏仁集團總裁王文洋。圖／聯合報系資料照片

她稱與王文洋有親密關係 求償10億台幣…判了

2025-11-10 15:44

超人氣

更多 >
香港大火已83死 76傷 逾250人失聯

香港大火已83死 76傷 逾250人失聯
香港宏福苑77年來最嚴重火災 史上最慘大火奪600命

香港宏福苑77年來最嚴重火災 史上最慘大火奪600命
黃仁勳與妻女意外現身台北四平街 傳前往大直張忠謀家

黃仁勳與妻女意外現身台北四平街 傳前往大直張忠謀家
紐時：美向歐洲、加拿大、澳洲、紐西蘭施壓要求展開大規模遣返

紐時：美向歐洲、加拿大、澳洲、紐西蘭施壓要求展開大規模遣返
巴菲特故友、億萬富豪孟格晚年不為人知的生活點滴與投資冒險

巴菲特故友、億萬富豪孟格晚年不為人知的生活點滴與投資冒險