收受陸資介選、為柯文哲站台 新住民徐春鶯遭收押

記者蔣永佑、林銘翰／台北28日電
台灣新住民發展協會理事長徐春鶯，疑涉犯反滲透法收取對岸資金介入總統及縣市長選舉，遭檢方收押。（本報資料照片）
台灣新住民發展協會理事長徐春鶯，疑涉犯反滲透法收取對岸資金介入總統及縣市長選舉，遭檢方收押。（本報資料照片）

台灣新住民發展協會理事長徐春鶯，疑涉犯反滲透法收取對岸資金介入總統及縣市長選舉，並為特定候選人站台，另涉經營地下匯兌和從事不動產詐貸；新北地檢署搜索約談徐等人，訊後聲押禁見徐春鶯獲准。

檢調前天兵分十一路，前往徐女和六名共犯相關處所搜索，連同12名證人一併帶回約談。新北地檢署複訊後聲押徐女，其餘六名被告以15萬元以下不等金額交保，均限制出境、出海。

據了解，徐春鶯所涉犯行分為三大類，首先是收受陸資並指派人力，為2022年縣市長選舉時的民眾黨台北市長候選人黃珊珊，及2024年總統大選時的民眾黨籍總統候選人、前台北市長柯文哲站台。同案六名共犯中有五人均為受徐女指派前去站台人力。

徐女也被查出利用長期活動於兩岸之間，為身邊親友從事兩岸地下匯兌，金額上千萬元。再者，徐女另涉透過一名共犯，藉由不實的不動產文件，向銀行詐貸2000餘萬元。

徐春鶯出生於上海，擁有復旦大學企管系學歷，1993年嫁來台灣，2000年取得中華民國身分證，2016年後以台灣新住民發展協會理事長身分活躍於兩岸，積極爭取陸配在台公民權益。

去年總統及立委選舉期間，民眾黨原有意將徐春鶯列入不分區立委名單，引起社會關注陸配參政議題。民眾黨昨晚發聲明表示，台灣為法治國家，司法獨立與程序正義是民主法治基石，基於無罪推定原則，相關事證釐清之前，「任何國民之合法權益與人身自由，均應獲得應有之保障。」

針對徐春鶯遭收押一事，目前無從得知涉案理由，未將密切關注後續發展。也籲請檢調單位毋枉毋縱，遵循正當法律程序、偵查不公開原則，「別再重蹈恣意政治操作，不惜葬送司法公信力的覆轍」。

民眾黨 柯文哲

