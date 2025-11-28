蕭美琴曾挺外配參政 藍批綠雙標、歧視陸配

我的頻道

記者李成蔭、張曼蘋／台北28日電
國民黨立院黨團表示，蕭美琴（見圖）擔任立委時曾支持修國籍法，保障外配參政權，民進黨如今卻反對陸配參政，批評綠營雙標。（本報資料照片）
國民黨立院黨團表示，蕭美琴（見圖）擔任立委時曾支持修國籍法，保障外配參政權，民進黨如今卻反對陸配參政，批評綠營雙標。（本報資料照片）

從政陸配是否適用國籍法引發爭議，國民黨立法院黨團昨天舉行記者會說，副總統蕭美琴和行政院副院長鄭麗君擔任立委期間，曾支持修國籍法，保障外配參政權，請今天的民進黨別雙標。民進黨立法院黨團則說，「我們要抓間諜都來不及了」，國民黨還修法引狼入室。

國民黨團首席副書記長林沛祥說，過去由蕭美琴提案、鄭麗君連署的「國籍法刪除第九條及第十條條文草案」，說不應限制外配參政權，民進黨如今態度完全翻轉。

國民黨立委黃建賓說，當時甚至推雙重國籍也能參政，為何過去都沒有問題，現在卻有問題，真正問題就在執政者身上。

國民黨團呼籲蕭美琴和鄭麗君說明為何立場改變，呼籲內政部停止歧視陸配。

民進黨團幹事長鍾佳濱表示，國民黨的修法矛盾衝突，容許依他國法律為他國收集情報的人來擔任本國公職人員，「這不是引狼入室嗎？我們要抓間諜都來不及了」，國民黨還開大門、開門揖盜，成何體統？

鍾佳濱表示，國籍法規範的是中華民國公職人員，目前中華民國的法律是允許人民可有雙重國籍，但對於公職人員、公務員等必須執法、依法行政人員，就必須國家忠誠，只能有單一國籍，公務員必須對國家忠誠，「不要再說什麼中華人民共和國跟中華民國同屬一中這種沒用屁話」。

內政部表示，中共目前屬於境外敵對勢力，國籍法第20條是從制度上排除發生忠誠義務衝突情形，是針對全體國人一致規定，沒有歧視陸配及其參政權利。

