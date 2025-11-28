賴政府拍板1.25兆軍購 馬英九：形同準戰爭 陳冲：重點在要錢

前總統馬英九批賴清德形同宣布台灣進入「準戰爭狀態」。（本報資料照片）

賴清德總統提出1.25兆元（新台幣，下同，約395億美元）國防特別預算案，引發各界討論。國民黨 主席鄭麗文昨表示，東北亞局勢稍露緩和跡象，美國總統川普還致電日本首相高市早苗，大家想熄火、滅火，賴總統卻又想點火、玩火；前總統馬英九 說，賴總統幾乎已形同宣布台灣進入「準戰爭狀態」，呼籲賴總統給兩岸和解一個機會。

對於藍營點火說，民進黨 立法院黨團幹事長鍾佳濱反駁，馬英九荒謬言論，就像家裡買滅火器，結果被說「你家進入準火災狀態。」前副總統呂秀蓮則說，台灣不要做另一個火藥庫，也不做刺蝟島，人類既要滅絕戰爭，為何還要增加武器？總統府發言人郭雅慧說，呼籲中國應該善盡大國責任，停止各種破壞安全穩定現狀的挑釁行為，回到以國際規則為基礎的軌道上，才是北京當局應該做的事。 前副總統呂秀蓮喊話台灣不要做另一個火藥庫。（本報資料照片）

國民黨前主席洪秀柱也說，「台獨促統」是玩人民的命，和平統一的談判是維持最大程度現狀及兩岸長治久安的道路。她建議賴總統以民進黨主席身分，宣布放棄台獨黨綱，試著重啟兩岸和平對話大門。

行政院前院長陳冲表示，他從不認為2027年會發生戰爭，從金融領域看，2027年中共暫時不會有動作；行政院會通過「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，他看到重點在「採購」，講半天就是要錢，倒不是真的要防衛。

前海軍司令上將、國民黨立委陳永康說，政府至今仍無國家安全戰略，國防具體預算內容統統沒有講，執行面有很大挑戰和風險。且川普說過任內不會發生中共侵台，習近平也沒說2027一定要做完這事，所以別被媒體帶風向。

國民黨立院黨團書記長羅智強說，國民黨執政時期的國防預算一年3000億元，今年民進黨政府送到立法院總預算中，國防預算高達9400億元，現在還要再增加1.25兆元，總額達2.2兆元，賴總統顯然無法保證台灣安全，只能用天價國防預算麻痺國人。