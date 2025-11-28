我的頻道

「大賴空」貝瑞大方分享他看好的4支股票 但你得有耐心

川普:將永久暫停來自「第三世界」國家移民 終止給非美公民福利

黑白集/一杯咖啡 看見賴政府仇中偏執

中國瑞幸咖啡12月將在台北開首店的消息，在台灣餐飲業掀起波瀾。（記者陳湘瑾／攝影）
在大陸讓星巴克都招架不住的瑞幸咖啡，據說就要登台了。這個曾歷經造假退市、最後又登頂中國第一的傳奇連鎖店，能否再現敗部復活的神技，在這塊已將大陸徹底妖魔化的土地上站穩腳跟，仍有待觀察。

瑞幸剛惹起幾番騷動，經濟部就盯上這樁生意，不懷好意地說：還沒核准它設立據點，必要時啟動調查。

這就是此刻的兩岸光景，凡事先做負面判讀。只要品牌來自中國，先架火上烤再說。賴政府無法造福百姓，卻阻卡兩岸互動當成政績。不准旅遊、不准參展、不准辦證，華為、MG都不准賣，彷彿怕人民知悉對岸盛景。

這種井河不犯的思維，無非想把台灣鎖進認知真空，以操弄選票，結果卻兩岸敵意螺旋飆上天。賴清德沒想通，這種人為製造的兩岸深仇，代價卻是編列上兆軍費都換不來安全。兩相權衡，得不償失。

中日近日的紛爭亦復如此。高市早苗隨口幾句，就讓兩國關係丕變。同一時間東京上野動物園遊客蜿蜒千米，淒風中排隊三小時只為顧盼曉曉、蕾蕾兩隻熊貓三分鐘。原因是，明年2月牠倆返中後，日本將再無熊貓。從日本人對熊貓的喜愛，可見日中其實原可以友好相待，右翼何必沒事挑弄仇中情緒？

無論想不想喝瑞幸咖啡，讓一家店開著，兩岸仇怨或許可以降低一分。不過一杯咖啡，別弄得草木皆兵！

瑞幸咖啡

AI晶片廝殺升溫 黃仁勳：Nvidia是唯一能跑所有AI模型的平台

新聞評論／功臣變叛將：台積電何以洩密案件頻傳？

