我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拍受災戶沒同理心？香港大火「震撼照」故事曝光

「經歷超級世紀惡夢」香港宏福苑住戶吐心聲 靠它成功帶愛貓逃生

高市：日本沒立場認定台灣法律地位

編譯周辰陽／綜合報導
日本首相高市早苗26日表示，日本對台灣的態度不變，但日本沒有立場認定台灣法律地位。(歐新社)
日本首相高市早苗26日表示，日本對台灣的態度不變，但日本沒有立場認定台灣法律地位。(歐新社)

日本首相兼自民黨總裁高市早苗26日表示，日本對台灣的態度不變，日本沒有立場認定台灣法律地位。至於「台灣有事」是否構成日本「存亡危機事態」，她表示將根據實際情況「綜合所有資訊來判斷」，回到過去日本政府的說法。

高市是與在野四黨領袖舉行任內首次黨魁討論會時在黨魁討論會上時做以上表示；高市就台灣議題說明，與台灣「維持著非政府間的實務關係」，日本「已在『舊金山和約』放棄所有權利及權限，沒有立場認定台灣的法律地位」。

共同社與富士電視報導，立憲民主黨代表野田佳彥針對台灣有事的「存亡危機事態」判斷，再次詢問高市的看法。高市表示，關於存亡危機事態的認定，以及何種事態屬於存亡危機事態，「將依據實際發生事態的個別具體情況，由政府綜合所有資訊來判斷」。

她說，「日本政府的統一見解，正如我剛才所答覆的那樣，既不多也不少」。

高市7日在眾議院答詢時表示，如果「台灣有事」，伴隨對方使用武力的情況，有可能構成安保法中日本能行使集體自衛權的「存亡危機事態」。她7日也被問及若台海遭封鎖，哪些情形會被視為「存亡危機事態」，高市當天說，「如果對台灣進行武力攻擊，以戰艦進行海上封鎖，伴隨其他手段，就可能構成武力行使」。這番話被中國政府認為是暗示可能武力介入台海，引發北京強烈反彈，要求高市撤回發言。

高市26日被問及上述答辯真意時，她回答：「因為是舉具體事例來問，所以我認為自己在那個範圍內誠實作答。」

野田佳彥批評，身為自衛隊最高指揮官，貿然說出自己主張是輕率行為。野田在黨魁討論結束後受訪時說，高市這次「已不再提及具體例子，我認為這可視為事實上的撤回」。

野田也追問高市日中關係緊張一事，高市表示，「透過建設性、開放的對話來建立良好關係，是我的責任」，並表明將致力於修復關係。

日中關係惡化之際，川普總統近日先後與習近平、高市通話。川普25日表示，和高市聊得非常好，也和習近平有很好的對話。

川普和高市通話後，未發文談及兩人通話內容。他25日搭乘總統專機「空軍一號」飛往佛州途中表示，「聊得非常好，我和她關係很好」。川普還說，他和習近平有非常好的對話，「那個區域目前情勢良好」。

日本 川普 習近平

上一則

台積聲請假處分禁羅唯仁轉任 英特爾：歡迎羅回家

下一則

賴清德：中動輒威脅鄰國 非大國應有作為

延伸閱讀

川普建議高市別在台灣議題上挑釁北京 WSJ：凸顯美中關係新現實

川普建議高市別在台灣議題上挑釁北京 WSJ：凸顯美中關係新現實
川普控南非侵犯白人人權 不邀請參加明年邁阿密G20峰會

川普控南非侵犯白人人權 不邀請參加明年邁阿密G20峰會
川普怒斥紐時報導 堅稱自己精力充沛

川普怒斥紐時報導 堅稱自己精力充沛
一洲焦點／川普打電話給習 為了高市、賴清德投書華郵

一洲焦點／川普打電話給習 為了高市、賴清德投書華郵

熱門新聞

台積電前研發資深副總羅唯仁。(本報資料照片)

傳羅唯仁自認被虧待 想讓台積有所損失

2025-11-19 21:54
星宇航空示意圖。(本報資料照片)

來美求學遭拒載 台男怒告星宇航空 求償1萬美元

2025-11-23 22:12
國史館22日舉辦「2025年李登輝紀念學術討論會」，邀請美國史丹福大學胡佛研究所研究員林孝庭以「海內外史料中的李登輝與美、中、台三角習題」，發表專題演說。（記者周佑政／攝影）

學者揭密：李登輝康乃爾演說 美官員批「出賣了我們」

2025-11-22 22:30
桃園楊男指控吳姓妻子婚後出軌，甚至懷了小王的孩子，向二人提出侵權行為損害賠償之訴，不過桃園地院民事庭審理發現，楊男已收了吳女及小王的和解金、房產，楊男不能就同一事實提告，駁回原告之訴。(記者陳恩惠／攝影)

少婦出軌男大生「多人運動」懷孕 夫收和解金還告遭駁回

2025-10-31 02:25
英特爾（Intel）執行長陳立武駁斥外界有關羅唯仁將台積電商業機密帶到新公司的報導，強調英特爾尊重其他公司的智財權。（美聯社）

羅唯仁帶機密跳槽疑雲延燒 英特爾CEO陳立武回應了

2025-11-21 02:12
一枚SpaceX「獵鷹9號」火箭於2021年11月13日從佛羅里達州卡納維爾角太空軍基地升空。SpaceX當天從佛州發射53枚星鏈衛星，進一步擴大其近地軌道衛星星座。（美聯社）

星鏈在俄烏戰表現震驚北京 中模擬壓制台星鏈結果曝光

2025-11-23 00:52

超人氣

更多 >
香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制

香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制
白宮發言人李維特親戚逾期居留且涉非法 遭移民拘留

白宮發言人李維特親戚逾期居留且涉非法 遭移民拘留
香港宏福苑大火為何如此嚴重？業界人士指「三大殺手」釀災

香港宏福苑大火為何如此嚴重？業界人士指「三大殺手」釀災
香港大火已致44死45傷 工程公司3人被捕、火勢難控可能原因曝光

香港大火已致44死45傷 工程公司3人被捕、火勢難控可能原因曝光
與川普通話後 高市稱日本「無立場」認定台灣法律地位

與川普通話後 高市稱日本「無立場」認定台灣法律地位