總預算國防占近半 藍諷要戰爭了？北京批綠將台推入災難

國民黨立委徐巧芯質疑國防預算占總預算一半，兩岸要面臨戰爭了？（本報資料照片）

賴清德總統投書華盛頓郵報表示，將提出400億美元的追加國防預算；美國國務院 26日對此表示歡迎，指美國支持台灣取得關鍵的防衛能力。國務院也重申說，美國反對任何一方單方面改變台海現況，並支持兩岸對話；國務院表示，美國預期兩岸透過和平的方式來解決分歧。

不過，大陸國台辦發言人彭慶恩表示，民進黨當局為了一己私利，任由外部勢力予取予求，將本可以用來改善民生，發展經濟的錢浪費在購買武器、討好外部勢力，只會把台灣推入災難境地。統一大勢不可阻擋，依美謀獨注定失敗。

賴總統昨天提出8年台幣1.25兆元國防特別預算，國民黨 立委徐巧芯說，明年度國防預算9500億元（台幣，約303億8026萬美元），加上1.25兆元，簡直天價，若特別預算分年加入計算，未來每年國防預算已接近GDP的5%，大約占總預算一半。民眾黨 主席黃國昌說，民眾黨支持合理增加國防預算、強化台灣自主防衛能力，但絕不能架空台灣民主，民眾黨將強力為人民把關。

總統府發言人郭雅慧昨天說，部分媒體指稱賴清德總統「證實」中國將於2027年攻台是錯誤訊息，2027年是源自美國國會等多項報告所稱，中國領導人要求解放軍做好攻台準備的時間點。民眾黨發言人張彤抨擊，賴總統語出驚人引發軒然大波，總統府卻硬把責任推給媒體，犯錯的不是媒體，而是賴總統再次失言；隨意拋出誤導性的戰爭敘事，不只製造社會恐慌，更可能動搖區域情勢判斷、損及國際信任。

徐巧芯表示，兩岸關係被民進黨搞糟，台灣當然需要自我防衛，但預算需要占一半？這是戰爭中的國家才會如此編列預算，兩岸要面臨戰爭了？與其花大錢，不如提升軍人待遇，請行政院先依法執行立院通過為軍人加薪的相關條例。

國民黨立委李彥秀說，台灣債台高築，未來財政無法樂觀，直到2030年政府財政才有出現賸餘的可能，且已產生嚴重排擠效應。

藍營立委質疑，賴總統用美國壓力逼台灣內部埋單，這是權力的傲慢；關於年度總預算裡的國防預算，民進黨硬幹，國民黨團一定要堅定立場；賴政府完全沒有溝通又硬推，「我們當然不能全吃下來」。

民眾黨立委林憶君說，既然要投入特別預算採購大量軍事裝備，行政院應依法編列預算讓軍人加薪，才能讓國軍真心用生命捍衛國家。