我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拍受災戶沒同理心？香港大火「震撼照」故事曝光

「經歷超級世紀惡夢」香港宏福苑住戶吐心聲 靠它成功帶愛貓逃生

總預算國防占近半 藍諷要戰爭了？北京批綠將台推入災難

台灣新聞組／台北27日電
國民黨立委徐巧芯質疑國防預算占總預算一半，兩岸要面臨戰爭了？（本報資料照片）
國民黨立委徐巧芯質疑國防預算占總預算一半，兩岸要面臨戰爭了？（本報資料照片）

賴清德總統投書華盛頓郵報表示，將提出400億美元的追加國防預算；美國國務院26日對此表示歡迎，指美國支持台灣取得關鍵的防衛能力。國務院也重申說，美國反對任何一方單方面改變台海現況，並支持兩岸對話；國務院表示，美國預期兩岸透過和平的方式來解決分歧。

不過，大陸國台辦發言人彭慶恩表示，民進黨當局為了一己私利，任由外部勢力予取予求，將本可以用來改善民生，發展經濟的錢浪費在購買武器、討好外部勢力，只會把台灣推入災難境地。統一大勢不可阻擋，依美謀獨注定失敗。

賴總統昨天提出8年台幣1.25兆元國防特別預算，國民黨立委徐巧芯說，明年度國防預算9500億元（台幣，約303億8026萬美元），加上1.25兆元，簡直天價，若特別預算分年加入計算，未來每年國防預算已接近GDP的5%，大約占總預算一半。民眾黨主席黃國昌說，民眾黨支持合理增加國防預算、強化台灣自主防衛能力，但絕不能架空台灣民主，民眾黨將強力為人民把關。

總統府發言人郭雅慧昨天說，部分媒體指稱賴清德總統「證實」中國將於2027年攻台是錯誤訊息，2027年是源自美國國會等多項報告所稱，中國領導人要求解放軍做好攻台準備的時間點。民眾黨發言人張彤抨擊，賴總統語出驚人引發軒然大波，總統府卻硬把責任推給媒體，犯錯的不是媒體，而是賴總統再次失言；隨意拋出誤導性的戰爭敘事，不只製造社會恐慌，更可能動搖區域情勢判斷、損及國際信任。

徐巧芯表示，兩岸關係被民進黨搞糟，台灣當然需要自我防衛，但預算需要占一半？這是戰爭中的國家才會如此編列預算，兩岸要面臨戰爭了？與其花大錢，不如提升軍人待遇，請行政院先依法執行立院通過為軍人加薪的相關條例。

國民黨立委李彥秀說，台灣債台高築，未來財政無法樂觀，直到2030年政府財政才有出現賸餘的可能，且已產生嚴重排擠效應。

藍營立委質疑，賴總統用美國壓力逼台灣內部埋單，這是權力的傲慢；關於年度總預算裡的國防預算，民進黨硬幹，國民黨團一定要堅定立場；賴政府完全沒有溝通又硬推，「我們當然不能全吃下來」。

民眾黨立委林憶君說，既然要投入特別預算採購大量軍事裝備，行政院應依法編列預算讓軍人加薪，才能讓國軍真心用生命捍衛國家。

民眾黨 國務院 國民黨

上一則

新聞評論／狠花400億美元軍費 賴想當浪漫台獨騎士？

延伸閱讀

賴清德「北京2027武統台灣說」府稱被誤解 王鴻薇：死不認錯

賴清德「北京2027武統台灣說」府稱被誤解 王鴻薇：死不認錯
媒體稱賴清德證實中國2027攻台 總統府：錯誤片面解讀

媒體稱賴清德證實中國2027攻台 總統府：錯誤片面解讀
台提國防特別預算 美國務院：支持獲取關鍵防衛能力

台提國防特別預算 美國務院：支持獲取關鍵防衛能力
川習通話談及回歸 卓榮泰：中華民國台灣沒回歸的選項

川習通話談及回歸 卓榮泰：中華民國台灣沒回歸的選項

熱門新聞

台積電前研發資深副總羅唯仁。(本報資料照片)

傳羅唯仁自認被虧待 想讓台積有所損失

2025-11-19 21:54
星宇航空示意圖。(本報資料照片)

來美求學遭拒載 台男怒告星宇航空 求償1萬美元

2025-11-23 22:12
國史館22日舉辦「2025年李登輝紀念學術討論會」，邀請美國史丹福大學胡佛研究所研究員林孝庭以「海內外史料中的李登輝與美、中、台三角習題」，發表專題演說。（記者周佑政／攝影）

學者揭密：李登輝康乃爾演說 美官員批「出賣了我們」

2025-11-22 22:30
桃園楊男指控吳姓妻子婚後出軌，甚至懷了小王的孩子，向二人提出侵權行為損害賠償之訴，不過桃園地院民事庭審理發現，楊男已收了吳女及小王的和解金、房產，楊男不能就同一事實提告，駁回原告之訴。(記者陳恩惠／攝影)

少婦出軌男大生「多人運動」懷孕 夫收和解金還告遭駁回

2025-10-31 02:25
英特爾（Intel）執行長陳立武駁斥外界有關羅唯仁將台積電商業機密帶到新公司的報導，強調英特爾尊重其他公司的智財權。（美聯社）

羅唯仁帶機密跳槽疑雲延燒 英特爾CEO陳立武回應了

2025-11-21 02:12
一枚SpaceX「獵鷹9號」火箭於2021年11月13日從佛羅里達州卡納維爾角太空軍基地升空。SpaceX當天從佛州發射53枚星鏈衛星，進一步擴大其近地軌道衛星星座。（美聯社）

星鏈在俄烏戰表現震驚北京 中模擬壓制台星鏈結果曝光

2025-11-23 00:52

超人氣

更多 >
香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制

香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制
白宮發言人李維特親戚逾期居留且涉非法 遭移民拘留

白宮發言人李維特親戚逾期居留且涉非法 遭移民拘留
香港宏福苑大火為何如此嚴重？業界人士指「三大殺手」釀災

香港宏福苑大火為何如此嚴重？業界人士指「三大殺手」釀災
香港大火已致44死45傷 工程公司3人被捕、火勢難控可能原因曝光

香港大火已致44死45傷 工程公司3人被捕、火勢難控可能原因曝光
與川普通話後 高市稱日本「無立場」認定台灣法律地位

與川普通話後 高市稱日本「無立場」認定台灣法律地位