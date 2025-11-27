台北首店施工中…傳瑞幸咖啡12月登台 經部：未核准投資

我的頻道

台灣新聞組╱台北27日電
大陸連鎖咖啡品牌「瑞幸咖啡」傳出12月登台，隔壁就是最大競爭對手星巴克，瑞幸首店選址，被解讀有向星巴克宣戰意味。(記者蘇健忠／攝影)
打敗星巴克、大陸最強連鎖的「瑞幸咖啡」（Luckin Coffee）即將來台？網友指稱，首店就在台北市松山區南京東路三段。經濟部則表示，並無核准瑞幸咖啡來台投資。據「疑似」代理商的公司官網及徵人公告上發現，菜單上明顯的「瑞幸」LOGO，首家店將在12月登場，位在星巴克旁，目前施工中。

經濟部昨表示，經查並無核准瑞幸咖啡來台投資。目前在人力網站的相關門市徵才廣告，是由順昱控股公司刊登，而據公司登記資料顯示，順昱控股為純台資公司，今年9月19日剛完成設立登記，資本額500萬台幣(約16萬美元)，公司登記營業項目包括飲料製造、飲料批發零售等多項業務。

至於順昱控股公司雖以台資名義登記，但是否涉有陸資疑慮，經濟部表示，將持續關注，必要時也會啟動行政調查。

瑞幸咖啡被稱為「中國星巴克」，雖未公布台灣門市計畫，但已先註冊商標卡位，因此有此進軍台灣的說法。以順昱控股登記的代表人姓名「翁張麗卿」，查閱經濟部商工登記，其曾任順大食品調味公司董事，而順大食品是瑞幸咖啡在大陸的咖啡豆加工供應商，進一步檢視500萬台幣資本額的持股，除了翁張麗卿，還有另外一個名字「程振剛」。一名在上海從事咖啡進出口商台商指出，「程振剛」是翁家女婿，實際是順大在大陸的咖啡供應鏈操盤手，也幫瑞幸咖啡代工。

社團法人台灣服務業發展協會總顧問李培芬分析，瑞幸咖啡來台灣後潛在對手是超商咖啡，且罐裝咖啡市場恐會受波及。李培芬指出，瑞幸咖啡在大陸透過大量補貼，推出人民幣9.9元（約合台幣40元、1.4美元）咖啡，且主打到店自取與外送，因此與路易莎及星巴克消費族群完全不同。

至於瑞幸咖啡選址在南京復興商圈考量，李培芬認為，商圈是近年台北年輕消費者的熱門聚集地，「這些族群接受新事物比較大」。

