台積聲請假處分禁羅唯仁轉任 英特爾：歡迎羅回家

台積電前資深副總羅唯仁傳出退休前帶走2奈米等先進製程資料投靠英特爾，引發業界譁然。英特爾26日正式發表聲明駁斥。(路透)

台積電 針對前資深副總羅唯仁將出任英特爾 （Intel）執行副總裁，向智慧財產及商業法院提出相關訴訟，智財法院昨表示，已收到台積電「定暫時狀態處分」聲請狀；法界人士研判，台積電主要目的應是禁止羅轉任英特爾，預防他提供台積電關鍵技術給對手所產生的重大損害。外界關切羅唯仁的工研院院士資格是否被追回，經濟部長龔明鑫指出，工研院已開始啟動撤銷流程。

彭博資訊報導，英特爾26日正式發表聲明駁斥，稱目前沒有跡象顯示相關指控具有可信度，強調公司嚴禁使用第三方機密，並歡迎羅唯仁重返英特爾。

龔明鑫昨出席台灣精品獎頒獎典禮，會前受訪表示，羅唯仁已涉及「國安法」與「營業祕密法」，其中涉及國安法部份已由高檢署主動介入調查；另一部分則屬於台積電有關營業祕密的部分，若需要政府協助，經濟部都會盡力配合，但遺失哪些資料，仍要由台積電對外說明。

至於羅唯仁獲得的工研院院士資格，龔明鑫證實，目前已和工研院開始討論，研議撤銷院士資格的相關流程已啟動。

智財法院證實，接到台積電暫時假處分聲請，經電腦分案交由法官王碧瑩審理，法官會盡速進行審理。至於假處分外是否另提損害賠償的實體本案內容尚未收到。

智財法院指出，因涉及諸多營業祕密，台積電特別在聲請狀中表明請法院謹慎處理，在案情釐清並徵得台積電同意前，不會揭露相關聲請內容，未來視案件審理情況考慮適度對外說明。

據了解，台積電聲請定暫時狀態處分，範圍不出台積電與羅唯仁間聘僱合約書，及羅任職期間所簽署的競業禁止同意書和營業祕密法等規定。羅轉往英特爾任職對台積電來說，可能造成其使用、洩漏、告知、交付或移轉公司營業祕密和機密資訊給英特爾的高度風險。

台積電對離職高階主管提告，羅唯仁非首例，2009年南韓三星 挖角台積電服務長達17年的前研發資深處長梁孟松，協助三星研發14奈米晶片，使三星一舉超越台積電，並搶下蘋果A9處理器訂單，造成台積電巨大損失。

台積電2011年對梁孟松提告侵害營業祕密，要求法院禁止他繼續為三星提供服務。一審時台積電部分敗訴，二審逆轉勝訴，最高法院2015年駁回梁孟松上訴定讞。