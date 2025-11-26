我的頻道

台美貿易協議新內容曝光 傳允諾「協助培訓美國勞工」

台片「賽德克·巴萊」在中重映 海報有「血戰日寇」

批賴清德投書失格 鄭麗文：台海成火藥庫、台灣成兵工廠

記者李成蔭／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文今日主持國民黨中常會。(記者李成蔭／攝影)
賴清德總統宣布提出400億美元（新台幣約1.25兆元）補充國防預算。國民黨主席鄭麗文批評，這將導致明年舉債超過5000億元，已破法定舉債上限，且如此重大決策竟以投書方式呈現，顯然不是向台灣人報告，有損國格及元首格局；賴清德今日談話不只讓台海變火藥庫，更讓台灣變兵工廠，希望賴清德三思。

美國華盛頓郵報25日刊登賴清德的投書，稱國際社會因川普政府追求「以實力謀和平」而變得更加安全，而台灣面對來自北京的壓力也將大幅增加國防預算，預計將在明年占台灣GDP的3.3%，2030年達到GDP的5%，政府還將提出歷史性的400億美元的補充國防預算。

鄭麗文於中常會前致詞時特別針對該議題發表看法。她表示，賴清德所說的軍事特別預算高達1.25兆元台幣，而明年的國防預算9495億元，當中還要舉債2000多億元，另外有兩項特別預算要舉債1008億元，所以說光明年度的舉債規模就突破5000億元，已經突破法定舉債上限，這不僅有違財政紀律，更對其他類別預算有嚴重排擠作用，賴清德跟國安團隊都沒有考量嗎？如何永續及維持世代正義？

鄭麗文批評，堂堂中華民國元首面對如此重大的國家政策，竟然沒有向全民報告，也沒跟國會說明，如此不經專業討論及可行性評估，直接投書外國媒體，顯然不是向台灣主人報告，自毀國格令人難以接受。再者，難道我國跟美國無正式管道？如此重大政策竟以投書媒體方式呈現，這背後考量是什麼？顯然有很大的決策失誤，嚴重傷害國格及元首應有格局，令人難以接受。

鄭麗文感嘆，最令人憂心的是賴清德在玩火，國家在大罷免之後陷入內憂外患及政治領導危機，國人殷切盼望政府重新調整腳步，結果路線反而更加激進危險，將國安及人民推到懸崖，包含重提兩國論、大步向台獨邁進，這絕非人民樂見的，國際社會也不希望台灣成為麻煩製造者。

鄭麗文指出，賴清德今天的談話不但讓台海變成火藥庫，還讓台灣變成兵工廠，難道台灣經濟成長都要建立在戰爭之上嗎？這是大家認識的台灣、認識的中華民國價值？身為國會第一大黨、台灣最大在野黨，希望賴清德三思、懸崖勒馬，要讓國際社會理解台灣愛好和平、堅定和平的重大意願，要遠離戰火，積極成為和平締造者。

賴清德 鄭麗文 中華民國

川習通話談及回歸 卓榮泰：中華民國台灣沒回歸的選項

