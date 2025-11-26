我的頻道

台美貿易協議新內容曝光 傳允諾「協助培訓美國勞工」

台片「賽德克·巴萊」在中重映 海報有「血戰日寇」

黑白集／從聲援到避談 台灣躲著烏克蘭

黑白集
美國陸軍部長德里斯科（右）為副總統范斯的親信，他意外成為調停俄烏戰爭的信使，於11月20日訪問基輔，告知烏克蘭總統澤倫斯基（左）美方提出的28點停戰計畫。 （美聯社）
美國向烏克蘭提出28條和平方案，包括烏國割地裁軍，修憲不加入北約等。而俄國則不僅重返G8，還與美國瓜分重建利益；全球為之譁然。拜登曾說，若俄國成功入侵，會使中國受到鼓舞，暗示台灣會是下一個，似一語成讖。但賴清德有錢有閒大啖壽司，似乎無視危機，也沒有發聲支援烏國。

拜登口中的「民主世界存亡戰役」，曾是蔡政府鼓吹抗中保台的憑藉，緊蹭「澤倫斯基神話」，哄全民相信「倚美仇中」是最佳生存選擇。去年此時，蔡英文在加拿大稱美國應「先幫助烏克蘭」，「台灣還有時間」。如今，川普交好俄中，賴政府卻要全民勒緊肚皮備戰。

國安會副秘林飛帆曾聲稱「此刻我們都是烏克蘭人」，最近也避談俄烏戰爭，連推銷「台灣全民安全指引」都躲著「烏克蘭」三字。他說，印發小橘書是「國際趨勢」，長期處在俄國軍事威脅的芬蘭、瑞典等均有發行，告訴人民不放棄抵抗入侵，更不能投降。

但小橘書沒跟上現實。烏克蘭人用血肉證明，戰爭不是弱國想打多久就能打多久。何況，印書小國根本也沒力挺基輔打到普亭認輸為止。

俄烏開戰時，台南推出「烏克蘭」蝴蝶蘭，政壇瘋搶獻寶。如今，賴清德高喊備戰中國，滿朝文武卻避談國破家亡的烏克蘭。不正是明知戰爭是條不歸路的心證？

（轉載自聯合報）

烏克蘭 俄國 拜登

台積電前研發資深副總羅唯仁。(本報資料照片)

傳羅唯仁自認被虧待 想讓台積有所損失

2025-11-19 21:54
星宇航空示意圖。(本報資料照片)

來美求學遭拒載 台男怒告星宇航空 求償1萬美元

2025-11-23 22:12
國史館22日舉辦「2025年李登輝紀念學術討論會」，邀請美國史丹福大學胡佛研究所研究員林孝庭以「海內外史料中的李登輝與美、中、台三角習題」，發表專題演說。（記者周佑政／攝影）

學者揭密：李登輝康乃爾演說 美官員批「出賣了我們」

2025-11-22 22:30
桃園楊男指控吳姓妻子婚後出軌，甚至懷了小王的孩子，向二人提出侵權行為損害賠償之訴，不過桃園地院民事庭審理發現，楊男已收了吳女及小王的和解金、房產，楊男不能就同一事實提告，駁回原告之訴。(記者陳恩惠／攝影)

少婦出軌男大生「多人運動」懷孕 夫收和解金還告遭駁回

2025-10-31 02:25
英特爾（Intel）執行長陳立武駁斥外界有關羅唯仁將台積電商業機密帶到新公司的報導，強調英特爾尊重其他公司的智財權。（美聯社）

羅唯仁帶機密跳槽疑雲延燒 英特爾CEO陳立武回應了

2025-11-21 02:12
一枚SpaceX「獵鷹9號」火箭於2021年11月13日從佛羅里達州卡納維爾角太空軍基地升空。SpaceX當天從佛州發射53枚星鏈衛星，進一步擴大其近地軌道衛星星座。（美聯社）

星鏈在俄烏戰表現震驚北京 中模擬壓制台星鏈結果曝光

2025-11-23 00:52

