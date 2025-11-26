新聞評論／俄烏促和這面鏡子 賴清德看清了沒

日本首相高市早苗日前「台灣有事」發言，引發中日外交關係震盪。(美聯社)

國際上最近有兩件事深受矚目：一是日相高市早苗的「台灣有事」論引發中日緊張；二是美國總統川普 提出俄烏和平方案，要求烏克蘭讓步割地；兩者皆牽動區域與全球情勢。中日的拉扯關係台灣戰和，而俄烏促和計畫則暴露強權政治炎涼，兩個事件都值得台灣深刻警惕。近日川習通話，川普稱美方理解「台灣問題對中國的重要性」；這不能不說是高市惹禍，將台灣捲入日中爭端逼川普表態。

中國大陸在各層面施壓。除抵制對日交流與旅遊，停止日本 水產和牛肉進口，陸方還連續發布黃海、渤海和東部戰區的演習訊息；甚至致函聯合國，稱大陸將堅決行使自衛權。大陸外長王毅指責高市早苗，「講了不該講的話，越了不該碰的紅線」，發出試圖武力介入台灣問題的錯誤訊號。

中日升溫，賴政府雖藉機鼓譟喊衝，但與日本具緊密同盟關係的美國，態度則相對模糊。除駐日大使聲援日本外，國務院評論相對溫和，川普甚至說「我們許多盟友也不是朋友」。此刻川普在意的，不是「台灣有事」，而是明年「川習會」是否能如期舉行。

賴清德 抗中的最大「王牌」，是美日與民主同盟相挺，最強籌碼是護國神山台積電。然而，美歐都不願為烏克蘭出兵抗俄，有多少民主盟友願意為台灣兩肋插刀？再說，整個護國神山「生態系」將被拔到美國移植，台灣還剩什麼籌碼？台灣不會被迫在維持尊嚴與失去美國之間做抉擇嗎？

賴清德大啖日本海鮮，交辦組團遊日，外長林佳龍也說要「衝一下」。但外交部報告卻指高市的「台灣有事」論尚難直接解讀為日本將「協防台灣」。一旦台灣真的有事，期待川普出兵，恐怕更無可能。民進黨政府力斥「今日烏克蘭，明日台灣」說法，但川普的俄烏促和方案就是一面最現實的鏡子；賴清德看得清楚嗎？