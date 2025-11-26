賴清德投書華郵：感謝川普、台國防預算2030將達GDP 5%

賴清德總統投書華盛頓郵報說，台灣對於和平與穩定的貢獻堅定不移，不會有任何國家比台灣更有決心來保衛台灣的未來。(中央社)

華盛頓郵報25日刊登賴清德 總統的投書，賴清德稱國際社會因川普 政府追求「以實力謀和平」而變得更加安全，他並表示，台灣面對來自北京的壓力，他將大幅增加台灣的國防預算，也會加速打造「台灣之盾」(T-Dome)防空系統。

賴清德投書華盛頓郵報，該文以「台灣總統：我會促進國防支出來保護我們的民主」為題刊登，他在投書中表示，台美多年來透過台灣關係法和美國對台六項保證來維持台海的和平與穩定，指台美共同了解到保障印太的自由和繁榮需要清晰度和力量。

他指出，面對來自中華人民共和國前所未見的軍事擴張，再加上解放軍 在台海、東海、南海，和橫跨整個印太上加強的挑釁行為，突顯出區域和平的脆弱；北京用武力改變現況的意圖愈來愈明顯。

他表示，台灣很感謝美國總統川普闡明美國的領導地位對世界的重要性；國際社會因為川普政府追求以實力謀和平而變得更安全；賴清德說，一個強壯且投入的美國是世界穩定的基石，防止衝突發生。

賴清德指出，台灣同樣堅持捍衛印太地區的安全，就算解放軍侵入台灣附近的區域，也就是第一島鏈，台灣仍堅定不移，堅決面對威脅和挑戰。

他提到，他將大幅增加台灣的國防預算，預計將在明年占台灣GDP的3.3%，他也承諾提高基準線，預計國防預算將在2030年達到GDP的5%，象徵台灣近代史上最龐大的軍事投資。