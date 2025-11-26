新聞眼／美中日博弈 賴政府只能被動等訊息

賴清德總統（中）25日主持將官晉任授階時表示，面對威權主義的擴張，台灣須以更堅定的民主信念、持續發展不對稱戰力，守護區域和平穩定。（中央社）

日本 首相高市早苗7日在國會答詢時表示，台灣有事符合「存亡危機事態」的運用條件，暗示日本將武力介入台海爭端。過去兩周，北京從外交、經濟、軍事等方面持續加大對日施壓，中國大陸官媒甚至發出：「絕不會聽之任之」等過去被認為是最後通牒式的警告，但高市就是不收回先前涉台談話。

24日晚間，突然傳出中國大陸國家主席習近平 與美國總統川普 通電話的消息。大陸外交部發言人毛寧25日表示，這次通話是「美方發起的」。而25日上午在川普提議下，高市早苗也與川普舉行電話會談。

據中方發布，川普在與習近平通話中表示，理解台灣問題對於中國的重要性。白宮新聞秘書李維特告訴媒體，兩人談到了俄羅斯入侵烏克蘭問題，但「重點主要集中在我們正在與中國商討的貿易協議上」。

日本外務省發布的「川高通話」摘要則提及，兩國領導人確認了在當前國際情勢下日美保持密切合作。川普並稱他是高市首相摯友，歡迎高市隨時來電。

從公開訊息看，美中日都表達了各自關切、取得各自所需的表態，但是未公開的談話內容或涉及檯面下的交易、承諾為何，則有待日後觀察。

2018年4月川普第一個任期時，在被問到台灣會不會成為川普的「棋子」時，前總統蔡英文曾說，「不要忘了我們自己也是棋手」，賴清德日前也有過類似說法。但在美中日此次強權博弈中，台灣究竟是不是棋手，答案顯然很清楚。

不過，台灣更嚴峻的挑戰還在未來幾個月。川習通話後，川普表示他已接受習近平邀請，將於明年4月訪問北京。很難想像，明年春天在北京登場的川習會不談台灣議題。美國前國務卿布林肯曾說，「在國際體系中，如果你不在餐桌上，你就會成為餐桌上的菜。」賴政府能確保台灣屆時不成為端上川習桌上的佳餚嗎？