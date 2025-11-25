賴清德投書華郵全文：將提史無前例400億美元國防特別預算案

我的頻道

記者周佑政／台北即時報導
賴清德總統投書華盛頓郵報，表示台灣將提出一筆400億美元追加國防預算，以展示自我防衛的決心。圖為國軍向美採購的M1A2T戰車首支戰車營，陸軍裝甲第五八四旅聯兵三營， 10月底在新竹湖口舉行成軍典禮，由賴清德主持。(記者胡經周／攝影)
台美關稅談判揭曉前夕，賴清德總統25日以「我將提升國防預算以捍衛我們的民主」為題投書「華盛頓郵報」，強調台灣政府會持續提升國防投資，並將於近期提出史無前例的400億美元特別預算案，以強調捍衛台灣民主的承諾。

以下為賴總統投書「華盛頓郵報」全文

四十多年來，在1979年「台灣關係法」與雷根總統「六項保證」所建立的堅實基礎上，台灣與美國持續攜手維護台海的和平與穩定。雙方共同認知，守護印太區域的自由與繁榮，依靠的是明確的立場與強大的實力。

時至今日，這些原則仍至關緊要。中華人民共和國前所未見的武力擴張，伴隨著在台海、東海、南海及印太地區日益升高的挑釁行動，均彰顯和平與穩定的脆弱性。北京以武力改變現狀的意圖也更加昭然若揭。

我們感謝川普總統展現美國全球領導力的重要性，而國際社會也在川普政府追求「實力帶來和平」的理念下，變得更加安全。一個強大且積極投入國際事務的美國，仍是全球穩定的基石，並能防範潛在衝突於未然。

台灣亦同致力於維繫印太區域和平與穩定。即使中國人民解放軍持續侵擾台灣鄰近區域，並在從日本延伸至菲律賓群島的第一島鏈進行試探性軍演，台灣始終保持冷靜及穩健，並堅決應對各項威脅和挑戰。

這堅持反映在我國大幅提升國防預算的計畫上。隨著北京的壓力日益加劇，我國近年國防預算已呈倍增之勢，預計明年將達到GDP的3.3%，我並將承諾於2030年前提升至GDP的5%，此將為台灣現代史上最大規模的軍事投資。

為配合這項努力，我國政府將於近期提出一項史無前例的400億美元特別預算案，以強調我們對捍衛台灣民主的承諾。其中這項計畫不但會向美方採購新型武器的重大軍購案，也會著重於提升非對稱戰力，將為北京的軍事考量中，增添更大的成本及變數。

我要強調，台灣對於和平穩定的貢獻從未動搖，沒有任何其他國家比我們更有決心來守護台灣的未來。

展望未來，我們也將投資尖端科技，以及擴大台灣國防產業的基礎。透過與理念相近國家合作，我們將利用台灣製造業的優勢來強化國防產業供應鏈及加速先進系統的部署，並及時應處新興威脅，而這同時將為國內外創造優質的工作機會。

其中，我將加速打造「台灣之盾」，建構分層防禦，有效攔截解放軍飛彈、火箭、無人機及戰機威脅的防空系統。另結合其他人工智慧驅動及無人化平台，在創新與科技的加持下，這些戰力將使我們達成無懈可擊的願景。

不僅如此，我們將擴展國內外各項協調工作。去年我們成立全社會防衛韌性委員會，提升政府、軍隊及公民團體之間的合作，以提高社會全體在面對人為及自然災害的應變能力。相關的整備仍將持續強化。

同時我們將尋求與信任夥伴及盟友建立更緊密的安全合作關係。我們感謝國際社會持續強力表達對台海和平的支持，包括近期來自日本、美國、歐洲、南韓、紐澳及G7的聲明皆提升區域威懾。我們將繼續在海事、資安、韌性及其他領域擴大交流，以強化印太區域的共同嚇阻架構。

唯有提高中國升溫情勢必須負擔的代價，同時降低情勢緩和的門檻，兩岸穩定才會更有保障。衝突的風險成本必須永遠大於追求和平的代價，而這項原則體現在我推動的國防改革步伐，以及我維護兩岸現狀的堅定決心上。

在民主和自由不可退讓的原則下，我會持續尋求兩岸透過對話化解分歧，而非建立在部分人士期待的一廂情願幻想上。我們會確保台灣的安全與主權是透過穩健與果決的行動來守護。

川普總統與雷根總統都深刻理解「實力帶來和平」的重要性。站在民主前線的台灣，始終夙夜匪懈地奉行此一理念。即使責任重大，台灣具有堅定的決心。我們深信，只要與美國及理念相近國家攜手合作，和平必將勝利。

