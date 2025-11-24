我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

委裔女詐騙紅藍卡540萬被判刑 遭剝奪美籍

提振或降溫？美經濟驚現「不尋常現象」Fed傷透腦筋

范冰冰封后 陸網：金馬仍是華語電影第一獎 金雞追不上

記者謝守真／台北24日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
大陸演員范冰冰在馬來西亞電影「地母」中發揮演技，奪得第62屆金馬影后。(圖／金馬執委會提供)
大陸演員范冰冰在馬來西亞電影「地母」中發揮演技，奪得第62屆金馬影后。(圖／金馬執委會提供)

第62屆金馬獎於22日落幕，儘管今年已是大陸官方封殺金馬的第7年，仍吸引大批大陸網友「翻牆」觀看與討論。其中最受關注的，是由大陸演員范冰冰主演的馬來西亞電影「地母」，她憑藉此片奪下本屆金馬影后，再度於大陸網路上引發討論。有大陸網友感嘆，台灣金馬的包容性，大陸金雞永遠追不上。還有人說，金馬還是那個金馬，華語圈第一獎。

「地母」由馬來西亞導演張吉安執導，本屆共入圍8項大獎，從最佳劇情片、最佳導演、最佳女主角到攝影、造型與原創音樂等，其中獲得最佳女主角、原創歌曲以及攝影。

電影背景設定在1990年代末的馬來西亞北部稻作村落，面臨政局動盪與地權爭議。范冰冰飾演的鳳音是名寡婦、農婦，也是村裡「解降師」，白天奔走處理徵地申訴、夜晚替村民驅邪，與兒女在衝突與經濟壓力下勉力生活。

范冰冰在得獎後難掩激動地透過電話表示，感謝金馬獎給予肯定，也感謝張吉安讓她接到這個角色。「這角色不是外型的轉變，也是我與角色靈魂的共振，在那段時間走進角色引領我成長，讓我更深刻體會到身為女性堅韌的力量。」

她提到，身為中國電影人，這讓她有更多突破、價值，還有更深度的意義；「再次祝福金馬獎，感謝它始終如一的支持，並鼓舞著華語電影人的初心，也願所有的電影可以生生不息，也願中國電影人在電影的光影中，綻放出更加璀璨的光芒。」

事實上，22日晚有不少大陸網友「翻牆」觀看金馬直播，並同步在網上討論，許多聚焦在范冰冰得獎。范冰冰因2018年逃稅風波遭封殺後，演藝事業瞬間歸零，近年多在海外尋求新發展。

不少大陸網友說，范冰冰「被封殺照樣飛起」，大陸娛樂圈封殺這麼多人，「只有她走出去」，也有人形容她「涅槃重生」。部分網友稱，相關影片「明早起床可能就404，但此刻大家都在替她高興」，還指「微博沒爆是被壓了」，「不讓上熱搜但我們知道妳很厲害」。

也有網友注意，范冰冰感言中多次提到「中國電影」「中國電影人」，「立場還是很明確的」。還有人說，「熹妃可以回宮了嗎？說了幾次中國電影，中國電影人了」。

針對金馬，有大陸網友評論直言，「金馬的包容性金雞永遠追不上」，是「華語最好的獎」。有人指，「金馬還是那個金馬，華語圈獎項的最高峰」。還有人感嘆，「因為金馬的格局與包容，華語電影的未來還可以向前」，「相較於金雞，金馬專業性還是公平的，懂得都懂」。同時，有網友感嘆大陸影視題材受限稱，「現在不可能再有『藍宇』那樣的作品了」。

2018年金馬獎，紀錄片導演傅榆獲得最佳紀錄片獎時說，「希望有一天我們的國家可以被當成一個真正獨立的個體來看待，這是我身為台灣人最大的願望」。這番得獎感言因被指涉及「台獨」言論，不少人認為這導致大陸主流電影、電影人之後就沒再參加金馬獎。

范冰冰 微博

上一則

新聞眼／外交迷航 抗中保台變抗中保日？

下一則

反擊賴「拜共諜說」 鄭麗文：勿政治消費國家英雄

延伸閱讀

范冰冰金馬封后 中網靜悄悄 500字吐心聲：關關難過關關過

范冰冰金馬封后 中網靜悄悄 500字吐心聲：關關難過關關過
范冰冰奪金馬影后疑遭打壓 微博全面噤聲、刪文 張鈞甯低調祝賀

范冰冰奪金馬影后疑遭打壓 微博全面噤聲、刪文 張鈞甯低調祝賀
范冰冰奪影后 中網友感嘆：金馬仍是華語電影第一獎

范冰冰奪影后 中網友感嘆：金馬仍是華語電影第一獎
范冰冰奪金馬影后發文 狂嗑大閘蟹「有點幸福有點懵」

范冰冰奪金馬影后發文 狂嗑大閘蟹「有點幸福有點懵」

熱門新聞

台積電前研發資深副總羅唯仁。(本報資料照片)

傳羅唯仁自認被虧待 想讓台積有所損失

2025-11-19 21:54
國史館22日舉辦「2025年李登輝紀念學術討論會」，邀請美國史丹福大學胡佛研究所研究員林孝庭以「海內外史料中的李登輝與美、中、台三角習題」，發表專題演說。（記者周佑政／攝影）

學者揭密：李登輝康乃爾演說 美官員批「出賣了我們」

2025-11-22 22:30
星宇航空示意圖。(本報資料照片)

來美求學遭拒載 台男怒告星宇航空 求償1萬美元

2025-11-23 22:12
雲林縣議員洪如萍（右）曾經胖到近90公斤，靠著健康吃搭配運動瘦身成功，圖為減重前。圖／洪如萍提供

台灣雲林「重量級」女民代 靠這幾招瘦到選民認不出

2025-11-16 10:47
桃園楊男指控吳姓妻子婚後出軌，甚至懷了小王的孩子，向二人提出侵權行為損害賠償之訴，不過桃園地院民事庭審理發現，楊男已收了吳女及小王的和解金、房產，楊男不能就同一事實提告，駁回原告之訴。(記者陳恩惠／攝影)

少婦出軌男大生「多人運動」懷孕 夫收和解金還告遭駁回

2025-10-31 02:25
英特爾（Intel）執行長陳立武駁斥外界有關羅唯仁將台積電商業機密帶到新公司的報導，強調英特爾尊重其他公司的智財權。（美聯社）

羅唯仁帶機密跳槽疑雲延燒 英特爾CEO陳立武回應了

2025-11-21 02:12

超人氣

更多 >
這2種醋 清潔專家：有效清除馬桶污漬與異味

這2種醋 清潔專家：有效清除馬桶污漬與異味
好市多這一熱門產品「退貨難」 員工揭背後原因

好市多這一熱門產品「退貨難」 員工揭背後原因
他問為什麼美國人都開名車住豪宅 一票網友點出殘忍真相

他問為什麼美國人都開名車住豪宅 一票網友點出殘忍真相
加密幣崩跌 川普家族、追隨者全慘賠

加密幣崩跌 川普家族、追隨者全慘賠
美智庫：未來3個月至半年 如何嚇阻中國攻台

美智庫：未來3個月至半年 如何嚇阻中國攻台