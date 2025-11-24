我的頻道

委裔女詐騙紅藍卡540萬被判刑 遭剝奪美籍

提振或降溫？美經濟驚現「不尋常現象」Fed傷透腦筋

新聞眼／外交迷航 抗中保台變抗中保日？

記者 林修全
賴清德總統日前在臉書貼出壽司、味噌湯等「午餐照」，遭質疑過度表態挺日。（取材自賴清德臉書）
日本首相高市早苗一席「台灣有事即日本有事」談話，中日關係近期再次陷入動盪，北京不滿、外交角力升高、旅遊警示與軍演同步加壓，情勢快速升溫。然而，在這個敏感時刻，不少民進黨政治人物相繼表達力挺日本的態度，只是外交部的報告明確指出，高市答辯的內容尚難解讀為「日本將協防台灣」，然而民進黨政府積極對日本釋出善意，這背後的思考脈絡是什麼？抑或只是民進黨政府的本能反射式政治動作？

在中日關係緊張之際，外交部受邀前往立法院報告，指高市以首相身分在國會殿堂，並就所謂「台灣有事」事態做出較明確陳述，似有意藉此提高對中國的嚇阻，但日本政府迄今在「台灣有事」議題持續採取「戰略模糊」，對於是否構成「存立危機事態」一律以「須依個別情況綜合判斷而定，難以一概而論」之說明，並未明確回應，因此本次高市答辯內容尚難直接解讀為「日本將協防台灣」。

然而，賴清德總統先在社群平台貼文，內容強調「今天午餐是壽司還有味噌湯」，並標註來自日本鹿兒島的鰤魚與北海道的帆立貝。繼賴總統食用日本水產品後，一些民進黨立委也以品嘗日本蘋果、柿子及橘子，並鼓勵民眾赴日觀光，號召大家用實際行動相挺日本。

民進黨政府積極「挺日」，最大原因當然是中國大陸此刻正在對日本施壓，台灣長年承受北京的經濟與外交打壓。同樣面臨威權政權壓力，從情感與價值面上，自然容易與日本站在一起。但問題在於從北京看到的，卻是台灣與日本站在同一戰線，這是升高風險的訊號。台灣一旦過度表態，不僅無法幫上日本，反而可能讓台灣被視為中日對抗的延伸戰場。

台灣大可像其他對日本友好的國家一樣，把日本視為區域安全的關鍵夥伴，避免被捲入東亞的地緣政治漩渦。台灣也應該以此為主軸，避免被簡化為情緒化的「挺日」或政治操作的「親日」。

最令人擔心的是，綠營也可能將這波中日衝突視為新的「抗中保台」題材，甚至變形為「抗中保日」，把台灣對日本的表態推向政治訴求工具。當友日關係被包裝成為政治語言，當地緣風險評估失去理性、專業的判斷，就可能轉向情緒化、意識形態化的對抗。但為了在政治上得分，卻讓台灣陷入更大的地緣政治風險，這絕對不是負責任的做法。

台灣政府有權利表態，也須維護與日本的關係，但在區域局勢升溫時，外交不是比誰聲量大，而是比誰知道什麼時候該說、什麼時候該停。面對中日緊張局勢，台灣政府更應避免挑釁，把每一次發言和舉措都當成精確外交作為，而不是政治秀。

日本 民進黨 高市早苗

