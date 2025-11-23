我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

明顯溫度差？高市見義總理熱情相擁 與李強疑眼神交會

佛里曼：28點讓感恩節變俄的 川普值得「張伯倫和平獎」

黑白集／福島核食 沾滿政治芥末端上桌

黑白集
聽新聞
test
0:00 /0:00
賴清德總統吃挺日套餐，被質疑將食安隱匿於台日友好之下。（本報資料照片）
賴清德總統吃挺日套餐，被質疑將食安隱匿於台日友好之下。（本報資料照片）

日相高市早苗「台灣有事」脫口，引發中國大陸強烈反彈，外交、經濟、軍事全面反制，更對日本水產品下禁令。賴總統隨即大吃「挺日套餐」，還特別交辦國策顧問康銀壽帶團去日本觀光。衛福部食藥署也公告福島五縣核食全面解禁，但這盤生魚只怕走味了！

賴清德吃挺日套餐與解禁福島核食之間，究竟純屬巧合或存在刻意？雖然食藥署強調是基於科學實證，與「台灣有事」風波無關，但「此地無銀」的說詞生硬彆扭，因為公告期程安排露了餡。

食藥署是在8月29日預告解除福島5縣食品「雙證」規定，60日預告期在10月28日即屆滿，卻選在時隔近1個月後公告解禁。「高市惹事，清德有事」，沾滿政治芥末的福島核食立馬上桌。

福島五縣食品能不能吃，本該由科學來說話，但民眾是否信賴民進黨政府的食安邏輯與把關能力？民進黨在野時把瘦肉精「零檢出」當成另類神主牌，執政後卻大轉彎黑箱開放美國萊豬；而近來從黑心豬大腸、非洲豬瘟到芬普尼毒蛋，更讓人為賴政府的食安管控搖頭。

中日緊張，雙方都很難退讓。但高市早苗私下承認「說過頭」，又公開重申推進與大陸戰略互惠不變，姿態相對放軟，反而賴清德喊衝了。不過，賴政府若刻意將食安隱匿於台日友好之下，那盤海鮮能不走味嗎？

解禁 高市早苗 賴清德

上一則

學者揭密：李登輝康乃爾演說 美批被出賣

下一則

李登輝女兒李安妮：處理台日關係 不是吃壽司就好

延伸閱讀

高市「台灣有事」 台外交部：難解讀為日本將協防台灣

高市「台灣有事」 台外交部：難解讀為日本將協防台灣
共同社：日本探詢2026年1月與中韓峰會 中國拒絕

共同社：日本探詢2026年1月與中韓峰會 中國拒絕
中共黨媒稱反高市早苗工人自願無償加班 挨轟低級紅

中共黨媒稱反高市早苗工人自願無償加班 挨轟低級紅
高市「台灣有事」風波源頭 可追溯至裴洛西訪台

高市「台灣有事」風波源頭 可追溯至裴洛西訪台

熱門新聞

台積電前研發資深副總羅唯仁。(本報資料照片)

傳羅唯仁自認被虧待 想讓台積有所損失

2025-11-19 21:54
雲林縣議員洪如萍（右）曾經胖到近90公斤，靠著健康吃搭配運動瘦身成功，圖為減重前。圖／洪如萍提供

台灣雲林「重量級」女民代 靠這幾招瘦到選民認不出

2025-11-16 10:47
披薩示意圖，非文中餐廳披薩。(Photo by Alan Hardman on Unsplash)

義披薩店與台客爭議 市長出面緩頰稱將見台灣代表解決

2025-11-16 13:00
英特爾（Intel）執行長陳立武駁斥外界有關羅唯仁將台積電商業機密帶到新公司的報導，強調英特爾尊重其他公司的智財權。（美聯社）

羅唯仁帶機密跳槽疑雲延燒 英特爾CEO陳立武回應了

2025-11-21 02:12
桃園楊男指控吳姓妻子婚後出軌，甚至懷了小王的孩子，向二人提出侵權行為損害賠償之訴，不過桃園地院民事庭審理發現，楊男已收了吳女及小王的和解金、房產，楊男不能就同一事實提告，駁回原告之訴。(記者陳恩惠／攝影)

少婦出軌男大生「多人運動」懷孕 夫收和解金還告遭駁回

2025-10-31 02:25
西藏精神領袖第十四世達賴喇嘛今年7月2日正式確認將延續達賴喇嘛的轉世傳承，達賴喇嘛並已揭示將轉世於自由之地。（美聯社）

西藏流亡政府駐台代表：如果達賴喇嘛轉世台灣？

2025-11-16 10:00

超人氣

更多 >
她八年沒買廚房紙巾 不花半毛錢讓廚房乾乾淨淨

她八年沒買廚房紙巾 不花半毛錢讓廚房乾乾淨淨
屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職

屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職
這2項決定讓美一失足成千古恨 稀土主導權拱手讓中國

這2項決定讓美一失足成千古恨 稀土主導權拱手讓中國
曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套

曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套
「尼米茲」前腳走「華盛頓」後腳到 美航艦一進一出南海

「尼米茲」前腳走「華盛頓」後腳到 美航艦一進一出南海