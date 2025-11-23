賴清德緬懷黃百韜反共未提抗日 藍批充滿虛偽算計

我的頻道

台灣新聞組／台北23日電
11月22日是黃百韜將軍的殉國紀念日，賴清德總統在臉書表示，「我要以中華民國三軍統帥的身分，向他及當年為國犧牲的烈士，致上最高的敬意。」(取材自賴清德總統臉書)
11月22日是黃百韜將軍的殉國紀念日，賴清德總統在臉書表示，「我要以中華民國三軍統帥的身分，向他及當年為國犧牲的烈士，致上最高的敬意。」(取材自賴清德總統臉書)

昨天是曾獲頒青天白日勳章的黃百韜將軍殉國紀念日，賴清德總統在臉書紀念黃百韜表示，「我們應該緬懷的，是那些不分先來後到，為了信念與軍人的榮譽，嚴守軍紀、為國奮戰的國軍官士兵袍澤，而不是共諜。」國民黨批評賴清德「選擇性失憶」，只敢讚揚黃百韜「打共產黨」的經歷，未提黃抗日事蹟，充滿虛偽與算計。

本報系聯合報報導，國民黨昨表示，賴清德別消費黃百韜將軍，批評「賴桑」不愧是「賴桑」，只敢談反共，卻始終不敢談抗日，這種掐頭去尾、閹割歷史的行為，根本不配談黃百韜精神。國民黨也提醒賴清德，黃百韜將軍捍衛的是民進黨最不願承認的「中華民國」，請賴清德盡快編列提升軍人待遇相關預算，把真正的尊嚴還給國軍，才是對烈士最好的致敬。

賴總統昨天表示，黃百韜一生戎馬，在遏止共軍的關鍵戰役中，曾多次以寡擊眾、力退共軍。當時的國民黨，已有多數被共軍滲透，如吳石、郭汝瑰等叛將，他們洩漏重要作戰資訊給敵方，致使徐蚌會戰在短短66天內，犧牲55.5萬名國軍生命，嚴重影響後續國共內戰的成敗。

台北中國時報報導，賴總統指出，徐蚌會戰激烈攻防中，面對彈盡援絕的困境，黃將軍展現軍人風範，最後選擇以生命捍衛信念，展現的忠誠、勇氣與責任，留給台灣最深刻的提醒，回顧這段戰爭，讓人省思當年曾有多少志士英豪，用生命力抗共黨威權；更要記取教訓，注意威權勢力對台灣的滲透與影響。

賴強調，應緬懷的是那些不分先來後到，為了信念與軍人的榮譽嚴守軍紀、為國奮戰的國軍官士兵袍澤，而不是共諜。現在台灣人能在這片土地上生活，是無數人為信念付出代價，民主不是天經地義，自由不是與生俱來，和平更不是理所當然，他要以中華民國三軍統帥的身分，向黃及當年為國犧牲的烈士，致上最高的敬意。

由於國民黨主席鄭麗文日前出席白色恐怖活動，追思對象包含共諜吳石，引發外界爭議。賴總統昨這番說法被認為是暗批鄭麗文。

據報導，國民黨立委王鴻薇表示，賴清德從未緬懷過抗日、國共時期的將領，過去民進黨也都只承認1949年之後的中華民國，在這之前的歷史，民進黨都認為是「國民黨與共產黨的事」，甚至連八二三砲戰，都可以說是「國民黨跟共產黨打的戰爭」，所以賴清德這篇貼文最主要的目的，就是想酸鄭麗文。

國民黨痛批賴清德的致敬充滿虛偽與算計，滿口「忠誠」、「軍人風範」，甚至要大家記取「共諜滲透」教訓，但一個踐踏國軍尊嚴、切割中華民國歷史的政黨，如今為了政治算計，竟好意思消費黃百韜將軍，不僅是對烈士的褻瀆，更是對現役國軍的詐騙。

國民黨 賴清德 中華民國

