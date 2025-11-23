學者揭密：李登輝康乃爾演說 美批被出賣

國史館22日舉辦「2025年李登輝紀念學術討論會」，邀請美國史丹福大學胡佛研究所研究員林孝庭以「海內外史料中的李登輝與美、中、台三角習題」，發表專題演說。（記者周佑政／攝影）

已故前總統李登輝1995年訪美，赴母校康乃爾大學發表著名的「民之所欲，長在我心」演說，但事後中國大陸強烈反彈，更引發1996年台海危機。學者表示，李登輝在演說中公開說出「中華民國 在台灣」，美方對演講稿非常不悅，有時任美國官員痛批李「完全出賣了我們」，也有美官員認為，李登輝訪美，讓台美關係「失去平衡」。

國史館昨舉辦「2025年李登輝紀念學術討論會」，邀美國史丹佛大學胡佛研究所研究員兼胡佛檔案館東亞館藏部主任林孝庭以「海內外史料中的李登輝與美、中、台三角習題」，發表專題演說。

林孝庭表示，李登輝以「民之所欲，長在我心」為題發表演說，大談台灣經驗、主權在民、政治改革與經濟發展，以及中華民國國際處境與存在價值。而李登輝首次在公開場合以英文說出「中華民國在台灣」一詞，強調中華民國1949年遷台後持續存在的政治現實。美方對這篇充滿濃厚政治意味的演講稿感到非常不悅，時任亞太助理國務卿羅德痛批李登輝「完全出賣了我們」。

林孝庭指出，台海出現緊張態勢之際，白宮 國安會官員不斷檢討李登輝訪美之後的美中台三邊關係何去何從，並思索「台灣究竟要什麼？」在華府 決策官員眼中，李登輝渴盼取得台灣實質獨立現狀與國際社會認可其主權地位，同時也爭取與對岸中國大陸平起平坐，讓台灣面對北京以強烈意志解決台海問題時，取得一個較為有利的位置。

他表示，與此同時，美方官員開始認定唯有把大陸視為重要夥伴，彼此相互尊重信任，兩強才能攜手共同面對21世紀的挑戰。而在此情況下，美政府應如何處理未來對台關係？時任白宮國安會亞太事務主任蘇葆立認為，李登輝訪美，已讓台美關係「失去平衡」，台北當局在挑戰大陸領導人威信與對台威脅時，很有技巧地將相當一部分成本轉嫁給美國來承擔，華府未來必須避免此類情況再次發生。

林孝庭指出，華府主政者認定未來美國對台政策，應當基於美國與兩岸之間關係的自身利益而定，絕不能再被北京或台北其中一方牽著鼻子走，或讓美國社會主流民意來決定什麼才是對的，譬如認為台、美同屬民主體制，所以美國就應當無條件支持台灣；美國最大利益是維持台海地區和平穩定，一旦兩岸發生衝突，把美國拖下水，將導致無法預測的嚴重後果。

林孝庭也表示，由於李登輝的政治DNA裡缺乏兩蔣父子「光復大陸」的歷史包袱與使命感，而是傾向以務實態度看待兩岸問題，他堅信在廢除動員戡亂體制後，改善與對岸之間互動關係與拓展中華民國的國際生存空間，應當是兩條可以並行不悖的平行線。李登輝訪問康乃爾大學前透過時任總統辦公室主任蘇志誠提前知會大陸領導人江澤民，顯示李登輝無意瞞著中南海蠻幹推動歷史性訪美一事。