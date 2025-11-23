觀察站／泰引渡逃犯返陸 「沈伯洋們」應警惕

我的頻道

記者 林則宏
中國大陸想方設法全球抓捕「台獨頑固分子」，民進黨立委沈伯洋名列其中。（本報資料照片）
應中國大陸國家主席習近平邀請，泰國國王瓦吉拉隆功11月13日飛抵北京展開為期5天的國事訪問，這是歷史上泰王首次到訪中國。遭大陸公安機關通緝多年的「10大逃犯」之一的詐團主嫌佘智江，則在泰王到訪前1日被依中泰引渡條約從泰國引渡回大陸。

這起看似和台灣無關的司法案件，卻值得台灣的「沈伯洋們」警惕。2024‌年6月21日中國大陸發布「關於依法懲治『台獨』頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見」後，大陸對台工作新作為之一就是積極採取司法手段防獨護統。

自2024‌年9月23日，大陸國安部宣布對台灣3名資通電軍現役人員立案偵查，至今年10月28日，重慶市公安局宣布對沈伯洋涉嫌分裂國家犯罪立案偵查，11月13日，泉州市公安局對網紅「八炯」和「閩南狼」發布懸賞通告，台灣迄今至少有48人先後遭大陸立案偵查或公告通緝。

面對大陸「全球抓捕」威脅，沈伯洋本月12日仍現身德國聯邦議會聽證會，並拍片稱他絕不退縮。事實上，國際刑警組織已明白表示，「紅色通緝令」不得涉及政治性質活動。「沈伯洋們」前往德國這類成熟的民主法治國家，不至於有什麼危險，但其他國家就未必。

中國大陸已與約50國簽訂雙邊引渡條約，即便沒有引渡條約，大陸依然有辦法「全球抓捕」。已於1996年取得瑞典公民身分的香港銅鑼灣書店前股東桂民海（原名桂敏海），2015年10月17日在泰國芭達雅度假時失蹤。隔年1月，桂民海突現身央視「自白」。

中國大型金融集團「明天系」實際控制人肖建華，低調隱居香港四季酒店多年。英國金融時報指出，2017年1月27日凌晨一時，肖建華在香港四季酒店房間內，與保鏢一起被5至6名便衣公安帶返大陸。

陸委會一再強調中共對台灣不具備司法管轄權，但大陸國台辦發言人朱鳳蓮在今年4月16日記者會中明白表示，對以身試法的台獨頑固分子，不管其身在何處，大陸於法、於理都有權管、必須管。

社科院台研所政治經濟主任張華也表示，「台灣是中國的一部分，我們對國土上的每一寸土地，以及每一寸土地上的每一個人都有管轄權」。

除面臨「全球抓捕」風險，「沈伯洋們」還可能被部分國家拒絕入境。遭香港通緝而流亡英國的香港立法會前議員羅冠聰，今年9月27日飛抵新加坡準備參加1場閉門會議，就在機場被扣留及盤問約14小時，次日被遣返回出發地美國舊金山。

新加坡總理黃循財今年10月25日與到訪的大陸總理李強會談時重申，新加坡奉行明確而一貫的「一個中國」政策，反對台灣獨立。大陸觀察者網日前則發表1篇題為「沈伯洋敢去新加坡？」的報導，警告意味濃厚。

為彰顯對台「管轄權」並威懾台獨，大陸定會想方設法全球抓捕其眼中的「台獨頑固分子」，48名「沈伯洋們」踏出國門前務必三思。

沈伯洋 香港 新加坡

