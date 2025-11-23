我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

明顯溫度差？高市見義總理熱情相擁 與李強疑眼神交會

佛里曼：28點讓感恩節變俄的 川普值得「張伯倫和平獎」

台外交部：台灣有事論 難解讀日將協防台

記者周佑政、李人岳／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
英國首相施凱爾(左)22日出席南非約翰尼斯堡年度G20峰會時，和首度以首相身分參加的日相高市早苗(中)及芬蘭總統史塔布(右)交談。(路透)
英國首相施凱爾(左)22日出席南非約翰尼斯堡年度G20峰會時，和首度以首相身分參加的日相高市早苗(中)及芬蘭總統史塔布(右)交談。(路透)

日本首相高市早苗「台灣有事」言論，引發中日關係持續緊張。台國安局表示，日中爭端短期難調和，日本雖不願爭端擴大，但也不願屈從霸權。台外交部則指出，日本政府迄今在「台灣有事」議題持續採取「戰略模糊」，本次高市答辯內容尚難直接解讀為「日本將協防台灣」。

台立法院外交及國防委員會23日邀國安局、外交部報告「日本首相高市早苗『台灣有事說』及『安保三文件修正』對區域安全及台海穩定的情勢研析」並備詢。

外交部報告指出，高市在國會針對「存立危機事態」進行答辯，基本上仍遵循日本政府既定立場答詢，惟以首相身分在國會殿堂，並就所謂「台灣有事」事態做出較明確陳述，似有意藉此提高對中國的嚇阻，然引發部分輿論質疑高市首相發言似逾越歷代政府見解，並引起中方強烈反彈。

外交部表示，日本政府迄今在「台灣有事」議題持續採取「戰略模糊」，對於是否構成「存立危機事態」一律以「須依個別情況綜合判斷而定，難以一概而論」之說明，並未明確回應。實務上，所謂「台灣有事」牽涉的範圍及階段甚廣，若台海發生衝突，日本政府決策除涉及高度政治判斷外，也將受美國態度及日本社會輿情等諸多因素影響，因此本次高市答辯內容尚難直接解讀為「日本將協防台灣」。

至於台日關係前景，外交部說，當前日本輿論普遍友台，重視台海和平穩定及促進台日友好交流已為日本政界普遍共識。高市政權內閣閣員多為長期與台互動密切的政要，今後台方宜善用 「高市內閣」友台力量推升台日關係，同時持續多方布局，強化經營國會各黨派人脈，確保日本友台力量得以持續穩定推動台日關係發展。

國安局送至立院的書面報告指出，日中爭端短期難調和，日本雖不願爭端擴大，然也不願屈從霸權，可能採取堅定立場、尋求溝通原則應對，中共或持續操作「經貿脅迫、輿論操作、灰帶侵擾」等作為，並拉攏日本在野黨、製造內部分化，以及「以商逼官」，對高市內閣進行施壓。

日本 高市早苗 中共

上一則

觀察站／泰引渡逃犯返陸 「沈伯洋們」應警惕

下一則

學者揭密：李登輝康乃爾演說 美批被出賣

延伸閱讀

高市「台灣有事」 台外交部：難解讀為日本將協防台灣

高市「台灣有事」 台外交部：難解讀為日本將協防台灣
共同社：日本探詢2026年1月與中韓峰會 中國拒絕

共同社：日本探詢2026年1月與中韓峰會 中國拒絕
中共黨媒稱反高市早苗工人自願無償加班 挨轟低級紅

中共黨媒稱反高市早苗工人自願無償加班 挨轟低級紅
高市「台灣有事」風波源頭 可追溯至裴洛西訪台

高市「台灣有事」風波源頭 可追溯至裴洛西訪台

熱門新聞

台積電前研發資深副總羅唯仁。(本報資料照片)

傳羅唯仁自認被虧待 想讓台積有所損失

2025-11-19 21:54
雲林縣議員洪如萍（右）曾經胖到近90公斤，靠著健康吃搭配運動瘦身成功，圖為減重前。圖／洪如萍提供

台灣雲林「重量級」女民代 靠這幾招瘦到選民認不出

2025-11-16 10:47
披薩示意圖，非文中餐廳披薩。(Photo by Alan Hardman on Unsplash)

義披薩店與台客爭議 市長出面緩頰稱將見台灣代表解決

2025-11-16 13:00
英特爾（Intel）執行長陳立武駁斥外界有關羅唯仁將台積電商業機密帶到新公司的報導，強調英特爾尊重其他公司的智財權。（美聯社）

羅唯仁帶機密跳槽疑雲延燒 英特爾CEO陳立武回應了

2025-11-21 02:12
桃園楊男指控吳姓妻子婚後出軌，甚至懷了小王的孩子，向二人提出侵權行為損害賠償之訴，不過桃園地院民事庭審理發現，楊男已收了吳女及小王的和解金、房產，楊男不能就同一事實提告，駁回原告之訴。(記者陳恩惠／攝影)

少婦出軌男大生「多人運動」懷孕 夫收和解金還告遭駁回

2025-10-31 02:25
西藏精神領袖第十四世達賴喇嘛今年7月2日正式確認將延續達賴喇嘛的轉世傳承，達賴喇嘛並已揭示將轉世於自由之地。（美聯社）

西藏流亡政府駐台代表：如果達賴喇嘛轉世台灣？

2025-11-16 10:00

超人氣

更多 >
她八年沒買廚房紙巾 不花半毛錢讓廚房乾乾淨淨

她八年沒買廚房紙巾 不花半毛錢讓廚房乾乾淨淨
屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職

屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職
這2項決定讓美一失足成千古恨 稀土主導權拱手讓中國

這2項決定讓美一失足成千古恨 稀土主導權拱手讓中國
曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套

曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套
「尼米茲」前腳走「華盛頓」後腳到 美航艦一進一出南海

「尼米茲」前腳走「華盛頓」後腳到 美航艦一進一出南海