我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

明顯溫度差？高市見義總理熱情相擁 與李強疑眼神交會

佛里曼：28點讓感恩節變俄的 川普值得「張伯倫和平獎」

陳冲：海湖莊園協議是川普施政藍圖 台執政團隊要好好看

記者陳儷方／台北23日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲表示，海湖莊園協議早已載明川普的施政藍圖，關稅、貨幣、國債等都囊括其中。（記者胡經周／攝影）
行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲表示，海湖莊園協議早已載明川普的施政藍圖，關稅、貨幣、國債等都囊括其中。（記者胡經周／攝影）

美元霸權遭遇史上最大挑戰，而美國正在利用關稅、金融以及穩定幣等工具反擊，以穩定美元在全球貨幣的主導地位，行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲22日表示，海湖莊園協議就寫明了川普的施政藍圖，關稅、貨幣、國債等指引都囊括其中，建議執政團隊與台美關稅談判代表都要好好看一下，從中獲知川普的布局與執行。

陳沖指出，川普的重要幕僚米蘭寫給川普的執政指引「A User's Guide to Restructuring the Global Trading System」，後來改稱海湖莊園協議，因此川普的政策並非隨興而為，而是有戰略、有步驟地達成他的目的。

川普不曾忽略其執政團隊安排好的計畫，陳冲提醒現在的執政團隊，這次跟美國打交道不是這麼簡單，「去年11月川普已經告訴你他要怎麼做了。」今年1月上任後，川普已經在一一執行該項指引。

陳冲表示，美國以關稅議題促使與美國有貿易往來的國家坐上談判桌，美國除了從中獲得好處之外，還能對談貨幣議題，包括匯率在內，以及美國公債問題。因為美國債務問題嚴重，川普上任不到1年，國債從37兆美元大增至38兆美元。

挑戰美元霸權的嘗試並非首次，陳冲指出，1985年的「廣場協議」迫使日圓升值，導致日本經歷了「失落的10年、20年、30年」，顯示貨幣戰爭的慘烈。中國人民銀行前行長周小川在2009年發表的「關於改革國際貨幣體系的思考」一文，以及現任行長潘公勝在2025年發表的類似文章，都暗示了中國大陸挑戰美元地位的企圖。

全球貨幣戰中，美國是否繼續成功？陳冲表示，基本上美國一直沒有失敗過，從1940年代到現在，只是有一段時間好像快被追上而已，「我覺得川普很厲害的一招就是他用穩定幣這一次，不僅解決了自己美元美債的問題，還把在貨幣戰中被數位人民幣領先的那一段追回來」。

亞洲金融科技聯盟主席蔡玉玲指出，穩定幣已是下一代金融基礎建設，如果SWIFT系統是20世紀的金融語言，那麼穩定幣正在成為21世紀的結算語言，台灣應該積極參與。如果台灣行動遲緩，未來3年內就會面臨戰略危機，也可能會面臨3大風險。

首先是供應鏈被迫接軌的風險，例如為了與國際客戶接軌，可能被迫採用其他客戶指定的新加坡或香港主導的RAW平台。其次，台灣金融體系在下一代全球清算層中，會遇到被徹底繞道的風險，銀行可能被降級為低利潤的法幣換匯商，失去核心企金業務。最後則是數據與金流雙外流的風險，若台灣最寶貴的供應鏈金流與產業數據雙雙外流至境外的統一帳本上，將喪失資料主權與戰略優勢。

川普 貨幣 關稅

上一則

高市「台灣有事」 台外交部：難解讀為日本將協防台灣

下一則

學者揭密：李登輝康乃爾演說 美官員批「出賣了我們」

延伸閱讀

傳川普就職周年後改組內閣 諾姆、萊特被點名

傳川普就職周年後改組內閣 諾姆、萊特被點名
美向基輔提俄烏和平計畫 川普：非最終方案 目的是止戰

美向基輔提俄烏和平計畫 川普：非最終方案 目的是止戰
MAGA眾議員格林宣布辭職 川普回應：這是好事

MAGA眾議員格林宣布辭職 川普回應：這是好事
白宮再演政治大戲 川曼和解真假難定

白宮再演政治大戲 川曼和解真假難定

熱門新聞

台積電前研發資深副總羅唯仁。(本報資料照片)

傳羅唯仁自認被虧待 想讓台積有所損失

2025-11-19 21:54
雲林縣議員洪如萍（右）曾經胖到近90公斤，靠著健康吃搭配運動瘦身成功，圖為減重前。圖／洪如萍提供

台灣雲林「重量級」女民代 靠這幾招瘦到選民認不出

2025-11-16 10:47
披薩示意圖，非文中餐廳披薩。(Photo by Alan Hardman on Unsplash)

義披薩店與台客爭議 市長出面緩頰稱將見台灣代表解決

2025-11-16 13:00
英特爾（Intel）執行長陳立武駁斥外界有關羅唯仁將台積電商業機密帶到新公司的報導，強調英特爾尊重其他公司的智財權。（美聯社）

羅唯仁帶機密跳槽疑雲延燒 英特爾CEO陳立武回應了

2025-11-21 02:12
桃園楊男指控吳姓妻子婚後出軌，甚至懷了小王的孩子，向二人提出侵權行為損害賠償之訴，不過桃園地院民事庭審理發現，楊男已收了吳女及小王的和解金、房產，楊男不能就同一事實提告，駁回原告之訴。(記者陳恩惠／攝影)

少婦出軌男大生「多人運動」懷孕 夫收和解金還告遭駁回

2025-10-31 02:25
西藏精神領袖第十四世達賴喇嘛今年7月2日正式確認將延續達賴喇嘛的轉世傳承，達賴喇嘛並已揭示將轉世於自由之地。（美聯社）

西藏流亡政府駐台代表：如果達賴喇嘛轉世台灣？

2025-11-16 10:00

超人氣

更多 >
她八年沒買廚房紙巾 不花半毛錢讓廚房乾乾淨淨

她八年沒買廚房紙巾 不花半毛錢讓廚房乾乾淨淨
屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職

屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職
這2項決定讓美一失足成千古恨 稀土主導權拱手讓中國

這2項決定讓美一失足成千古恨 稀土主導權拱手讓中國
曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套

曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套
「尼米茲」前腳走「華盛頓」後腳到 美航艦一進一出南海

「尼米茲」前腳走「華盛頓」後腳到 美航艦一進一出南海