北市府：Nvidia確定設台灣子公司 最快春節前簽約

記者邱書昱／台北21日電
圖為Nvidia執行長黃仁勳。（路透）
Nvidia（輝達，又名英偉達）落腳北士科T17、T18，市長蔣萬安昨透露，輝達全球不動產副總裁Scott Ekman本月18日時說，正進行設立台灣子公司的相關作業，最快農曆年前簽約；產發局指出，最後跟市府簽約的會是輝達在台灣的子公司，會全力協助行政程序。

新壽與北市府還在解約程序中，蔣萬安18日下午與Scott Ekman會面，輝達也帶來T17、T18用地的「書面投資意向」，市府盼新壽同意、開完董事會後，會與市府簽解約合約書，力拚本周解約。

蔣萬安昨說，Scott Ekman來市府見面，就像老朋友一樣，Scott看到他時也很高興地擁抱，說終於能夠把這件事情順利的解決。

他也告訴Scott，目前和新壽簽署合意終止契約已到最後階段，會同步針對後續取回土地、設定地上權的作前期準備工作。Scott則說，輝達正進行設立台灣子公司相關作業，目前規畫期程最快希望明年農曆年前完成簽約，屆時也能相約在農曆年時再見面。

產發局長陳俊安指出，輝達正進行子公司申請作業程序，依規定需先向中央申請，北市府有提到若未來申請有需要市府協助，無論溝通或行政程序都會全力支持。

至於市府與新壽合意解約，副市長李四川說，新壽希望在協議書註明，如果T17、T18這塊土地沒給輝達，新壽會要回去，市府告訴新壽不可行，因此會再把公文寫清楚，包括Scott Ekman來拜訪市長，送了投資意向書，代表這地一定會給輝達。

「全國人民包含所有台北市民都知道，這塊地解約就是要給輝達。」李四川說，市府會讓新壽在董事會比較好說明，並會繼續協調，不影響後續T17、T18的都市計畫變更等所有程序。

至於輝達地上權利金，李四川表示，T16權利金約80億餘台幣，T17、T18基地若合併加約0.6公頃的中間道路，及付給新壽約近10億台幣費用，估計總費用約120億台幣。

輝達 蔣萬安

