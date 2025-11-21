蔣萬安赴滬雙城論壇「陸委會開綠燈」1原因擋上海台辦副主任赴台

陸委會20日表示，如果台北市府提出今年雙城論壇的專案申請，政府會依照相關規定來審查。圖為去年雙城論壇在台北舉行，台北市長蔣萬安（右）與上海副市長華源當時在歡迎晚宴舉杯向出席貴賓致意。(本報資料照片)

陸委會主委邱垂正昨天表示，台北市長蔣萬安 到上海參加雙城論壇 沒有問題，「只要申請我們就會准」。另對於近日傳出陸委會撤銷上海市台辦副主任李驍東赴台許可，陸委會在多日的低調後，昨天也證實李驍東有申請赴台，但政府認為，因為他這一次來的目的，「所准許的這些人員過來就已經足夠了」。

今年雙城論壇原訂9月25日於上海舉行，但行前3天台北市政府突然宣布延期。

邱垂正昨天上午在黃暐瀚主持的「POP撞新聞」廣播節目上表示，蔣市長到上海參加（雙城論壇），應該是沒有問題。他並指「我們知道他要去」，（黃暐瀚詢問，時間也都知道？邱垂正說，對），「他只要申請我們就會准」。

邱垂正重申，政府支持合於規範、對等尊嚴、不預設任何政治前提的兩岸交流，並說兩岸城市交流應聚焦市政的本質，不要涉及到中央權責的事項或呼應中共 統戰宣傳。

目前台北市政府尚未提出今年年底、12月雙城論壇專案申請，「提出後我們都會依照相關規定審查」，若能早點提出，就不用那麼趕，他並強調「不會擋」。兩個MOU（諒解備忘錄）也「都處理好了」，若申請「我們會以最快速度同意」。

對於李驍東赴台案，陸委會19日已表示，本次申請案是上海市政府及動物園，就雙城論壇及贈送小貓熊事宜，赴台交換意見與赴台北市動物園考察飼養居住環境，聯審會已批准上海市台辦處長及動物園副園長等3人赴台。

陸委會副主委梁文傑昨進一步回應稱，每天案件非常多，凡有申請就一定有准或不准，「我們不會對個案去講准或不准的理由」。本報追問李驍東是否有申請赴台，梁文傑隨後證實，李驍東「本來是有申請的」，但從政府角度來看，因為他這一次來的目的，「我們所准許的這些人員過來就已經足夠了」。

今年雙城論壇舉辦在即，對於陸委會主委邱垂正稱已掌握年底台北上海雙城論壇的舉辦時間，北市副市長林奕華表示，今年雙城論壇舉辦時間還在與上海討論，透露有兩個舉辦時間點，是在12月下旬，正與上海方討論。北市府表示，目前尚未確定日期等細節。