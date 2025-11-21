我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

MTA加強取締逃避橋隧費 10月上千駕駛挨罰

蔣萬安赴滬雙城論壇「陸委會開綠燈」1原因擋上海台辦副主任赴台

記者廖士鋒、林麗玉／台北21日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
陸委會20日表示，如果台北市府提出今年雙城論壇的專案申請，政府會依照相關規定來審查。圖為去年雙城論壇在台北舉行，台北市長蔣萬安（右）與上海副市長華源當時在歡迎晚宴舉杯向出席貴賓致意。(本報資料照片)
陸委會20日表示，如果台北市府提出今年雙城論壇的專案申請，政府會依照相關規定來審查。圖為去年雙城論壇在台北舉行，台北市長蔣萬安（右）與上海副市長華源當時在歡迎晚宴舉杯向出席貴賓致意。(本報資料照片)

陸委會主委邱垂正昨天表示，台北市長蔣萬安到上海參加雙城論壇沒有問題，「只要申請我們就會准」。另對於近日傳出陸委會撤銷上海市台辦副主任李驍東赴台許可，陸委會在多日的低調後，昨天也證實李驍東有申請赴台，但政府認為，因為他這一次來的目的，「所准許的這些人員過來就已經足夠了」。

今年雙城論壇原訂9月25日於上海舉行，但行前3天台北市政府突然宣布延期。

邱垂正昨天上午在黃暐瀚主持的「POP撞新聞」廣播節目上表示，蔣市長到上海參加（雙城論壇），應該是沒有問題。他並指「我們知道他要去」，（黃暐瀚詢問，時間也都知道？邱垂正說，對），「他只要申請我們就會准」。

邱垂正重申，政府支持合於規範、對等尊嚴、不預設任何政治前提的兩岸交流，並說兩岸城市交流應聚焦市政的本質，不要涉及到中央權責的事項或呼應中共統戰宣傳。

目前台北市政府尚未提出今年年底、12月雙城論壇專案申請，「提出後我們都會依照相關規定審查」，若能早點提出，就不用那麼趕，他並強調「不會擋」。兩個MOU（諒解備忘錄）也「都處理好了」，若申請「我們會以最快速度同意」。

對於李驍東赴台案，陸委會19日已表示，本次申請案是上海市政府及動物園，就雙城論壇及贈送小貓熊事宜，赴台交換意見與赴台北市動物園考察飼養居住環境，聯審會已批准上海市台辦處長及動物園副園長等3人赴台。

陸委會副主委梁文傑昨進一步回應稱，每天案件非常多，凡有申請就一定有准或不准，「我們不會對個案去講准或不准的理由」。本報追問李驍東是否有申請赴台，梁文傑隨後證實，李驍東「本來是有申請的」，但從政府角度來看，因為他這一次來的目的，「我們所准許的這些人員過來就已經足夠了」。

今年雙城論壇舉辦在即，對於陸委會主委邱垂正稱已掌握年底台北上海雙城論壇的舉辦時間，北市副市長林奕華表示，今年雙城論壇舉辦時間還在與上海討論，透露有兩個舉辦時間點，是在12月下旬，正與上海方討論。北市府表示，目前尚未確定日期等細節。

雙城論壇 中共 蔣萬安

上一則

Google AI基建研發中心在台啟動 規模僅次美國總部

下一則

陸禁日水產 賴清德「吃壽司」相挺 日議員「吃台灣滷肉飯」回敬

延伸閱讀

蔣萬安12月率團赴上海雙城論壇 2時間點討論中

蔣萬安12月率團赴上海雙城論壇 2時間點討論中
確定Nvidia設台北子公司 與副總裁開心會面 蔣萬安全說了

確定Nvidia設台北子公司 與副總裁開心會面 蔣萬安全說了
蔣萬安95%連任？他曝王世堅不想選理由是不想輸蔣家後代

蔣萬安95%連任？他曝王世堅不想選理由是不想輸蔣家後代
旋風行程只停1天半 黃仁勳抵台會見蔣萬安？本尊這樣說

旋風行程只停1天半 黃仁勳抵台會見蔣萬安？本尊這樣說

熱門新聞

台積電前研發資深副總羅唯仁。(本報資料照片)

傳羅唯仁自認被虧待 想讓台積有所損失

2025-11-19 21:54
雲林縣議員洪如萍（右）曾經胖到近90公斤，靠著健康吃搭配運動瘦身成功，圖為減重前。圖／洪如萍提供

台灣雲林「重量級」女民代 靠這幾招瘦到選民認不出

2025-11-16 10:47
82歲曾姓獨居婦人的住家走道堆滿回收廢品。(圖／讀者提供)

台82歲獨居婦水費暴增 警破門驚見白骨 女兒：半年沒聯絡

2025-11-14 01:00
北市公園處「花IN台北」一舉榮獲四項國際大獎，橫跨建築設計、品牌體驗、傳播設計與整合行銷等領域。（北市公園處提供）

蔣萬安打造城市亮點 「花IN台北」勇奪國際4設計金獎

2025-11-11 04:26
披薩示意圖，非文中餐廳披薩。(Photo by Alan Hardman on Unsplash)

義披薩店與台客爭議 市長出面緩頰稱將見台灣代表解決

2025-11-16 13:00
西藏精神領袖第十四世達賴喇嘛今年7月2日正式確認將延續達賴喇嘛的轉世傳承，達賴喇嘛並已揭示將轉世於自由之地。（美聯社）

西藏流亡政府駐台代表：如果達賴喇嘛轉世台灣？

2025-11-16 10:00

超人氣

更多 >
吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆

吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆
CNN：沃爾瑪成了高物價危機底下的解答

CNN：沃爾瑪成了高物價危機底下的解答
旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩

旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩
前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保

前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保
華女此法騙850萬 購名車豪宅 夥同中方人員偽造證據

華女此法騙850萬 購名車豪宅 夥同中方人員偽造證據