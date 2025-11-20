我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

MTA加強取締逃避橋隧費 10月上千駕駛挨罰

台積電老臣羅唯仁轉投英特爾 經長：影響國安

記者陳儷方、董俞佳╱台北20日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
消息人士透露，台積電前研發資深副總羅唯仁透過秘書整理，帶走超過20多箱手寫稿資料，其中可能包括2奈米以下先進製程重要機密。(本報資料照片)
消息人士透露，台積電前研發資深副總羅唯仁透過秘書整理，帶走超過20多箱手寫稿資料，其中可能包括2奈米以下先進製程重要機密。(本報資料照片)

台積電再傳疑似洩密案，且這次對象是前技術研發暨企業策略發展資深副總羅唯仁，經濟部長龔明鑫指出，洩密一事影響國家安全利益等三層次，高檢署已展開調查，經濟部將配合說明核心關鍵技術的管制方式，以釐清是否違反國安法；至於台積電是否提告，經濟部尊重台積電決定。

國科會主委吳誠文則說，2奈米量產與製程屬營業祕密範疇，攸關台灣經濟與國家安全，是政府優先保護的重點。不過，若只是帶走個人筆記，且未涉非法行為，則不構成犯罪。

半導體先進製程涉及國家核心關鍵技術，相關技術的台籍人員依規定若到中國大陸，依照「兩岸人民關係條例」，都必須通報。國科會說明，將會和內政部討論牽涉到國際核心關鍵技術的外籍人士該如何管理，目前出境報備僅針對大陸，對於大陸以外的區域並無法律規定必須要報備，會再由政院就整體情況評估。

龔明鑫昨出席立法院經濟委員會報告「中油三接案第二期遭檢舉浮報工程款項爭議」案，他在會前受訪表示，政府關注台積電此次疑似洩密案有三個層次，包括國家安全、整體產業利益，以及個別廠商損失。針對國家安全層面，高檢署已啟動相關調查，經濟部將配合說明核心關鍵技術的管制方式，以釐清事件是否有違反「國家安全法」的疑慮。

在個別廠商利益方面，龔明鑫說，經濟部尊重台積電是否提出營業祕密訴訟的決定，若企業需要，經濟部會盡量提供協助。至於整體產業利益，經濟部將密切觀察此事件對台灣半導體產業生態鏈及客戶關係可能造成的損害。另外，政府針對防範關鍵技術外流也有因應措施，龔明鑫說，目前已建立相關機制，也會隨時更新關鍵技術的範圍。

龔明鑫在答詢時也說，台積電被帶走哪些資料是由台積電認定，經濟部則是要確認被帶走的技術，是否屬於國家關鍵技術。

立委王鴻薇質詢時指出，羅唯仁在台積電的推薦下，今年9月獲選為工研院院士，但現在羅唯仁轉投英特爾，涉入偷竊台積電先進製程機密，經濟部是否考慮暫停或撤銷其工研院院士身分？龔明鑫說，會和工研院討論，既然立委有提到，「我們就來考慮」。

立委張嘉郡質詢是否認識羅唯仁、人品如何？龔明鑫說，以前擔任台積電董事時有見過面，當初覺得還不錯。張嘉郡追問現在是否認為自己判斷錯誤？龔明鑫說，「有點意料之外」。

台積電 內政部 英特爾

上一則

「雜物亂堆、家人隨地便溺」楊宗緯被控惡鄰 議員揭挾怨報復內幕

下一則

防長顧立雄避答釣魚台主權挨轟失職 藍促賴清德發聲捍衛

延伸閱讀

台積前副總羅唯仁 傳帶2奈米機密投美 台檢偵辦有無違反國安法

台積前副總羅唯仁 傳帶2奈米機密投美 台檢偵辦有無違反國安法
英特爾前執行長基辛格：AI競賽 台灣缺電力韌性

英特爾前執行長基辛格：AI競賽 台灣缺電力韌性
Nvidia壯大AI生態系 安謀助陣

Nvidia壯大AI生態系 安謀助陣
台積電先進封裝產能嚴重吃緊 英特爾有望分食

台積電先進封裝產能嚴重吃緊 英特爾有望分食

熱門新聞

台積電前研發資深副總羅唯仁。(本報資料照片)

傳羅唯仁自認被虧待 想讓台積有所損失

2025-11-19 21:54
雲林縣議員洪如萍（右）曾經胖到近90公斤，靠著健康吃搭配運動瘦身成功，圖為減重前。圖／洪如萍提供

台灣雲林「重量級」女民代 靠這幾招瘦到選民認不出

2025-11-16 10:47
82歲曾姓獨居婦人的住家走道堆滿回收廢品。(圖／讀者提供)

台82歲獨居婦水費暴增 警破門驚見白骨 女兒：半年沒聯絡

2025-11-14 01:00
北市公園處「花IN台北」一舉榮獲四項國際大獎，橫跨建築設計、品牌體驗、傳播設計與整合行銷等領域。（北市公園處提供）

蔣萬安打造城市亮點 「花IN台北」勇奪國際4設計金獎

2025-11-11 04:26
披薩示意圖，非文中餐廳披薩。(Photo by Alan Hardman on Unsplash)

義披薩店與台客爭議 市長出面緩頰稱將見台灣代表解決

2025-11-16 13:00
西藏精神領袖第十四世達賴喇嘛今年7月2日正式確認將延續達賴喇嘛的轉世傳承，達賴喇嘛並已揭示將轉世於自由之地。（美聯社）

西藏流亡政府駐台代表：如果達賴喇嘛轉世台灣？

2025-11-16 10:00

超人氣

更多 >
吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆

吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆
CNN：沃爾瑪成了高物價危機底下的解答

CNN：沃爾瑪成了高物價危機底下的解答
旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩

旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩
前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保

前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保
2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」

2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」