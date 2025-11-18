新聞評論／吳釗燮噴垃圾話 挑釁「台灣有事」紅線

我的頻道

大陸外交部發言人林劍日前在社群平台宣稱「任何挑戰中國者都會頭破血流」；國安會秘書長吳釗燮16日回嗆霸權主義，文末更署名「中華人民共和國垃圾話發言人」。（本報資料照片）
大陸外交部發言人林劍日前在社群平台宣稱「任何挑戰中國者都會頭破血流」；國安會秘書長吳釗燮16日回嗆霸權主義，文末更署名「中華人民共和國垃圾話發言人」。（本報資料照片）

中國大陸外交部發言人林劍日前在社群平台發圖卡宣稱，中國愛好和平、重信守義，「任何挑戰中國者都會頭破血流」；國安會秘書長吳釗燮16日主動以相同版型回嗆中國是霸權主義，文末更署名「中華人民共和國垃圾話發言人」。中日關係緊張之際，吳釗燮大噴垃圾話，無疑是挑釁「台灣有事」的紅線。

日本新任首相高市早苗7日在國會聲稱，台灣有事可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，引來大陸駐日外交官發表「斬首」言論，掀起外交風波。11月1日落幕的APEC峰會剛通過「慶州宣言」，致力在2040年前實現韌性且和平的亞太共同體。

沒想到一轉眼，中日緊張情勢陡升。大陸17日起在黃海部分海域實彈射擊，4艘海警船已前往釣魚台「領海內」巡航；陸方繼呼籲大陸民眾避免前往日本後，又發布赴日留學預警。日本共同社引述日方政府官員稱，北京反應超出日本預期，並擔心反制措施可能升級為經濟報復；日方正尋求本周末在南非舉行的Ｇ20峰會期間，讓高市與大陸總理李強會談，以解決目前爭議。

值此敏感時刻，吳釗燮還來參戰湊一腳，他具名發表圖卡表示，中國聲稱愛好和平，但威脅台灣、霸凌菲律賓、騷擾日本，這是赤裸裸的霸權主義，文末並署名大酸「中華人民共和國垃圾話發言人」。戰貓風格，深怕中共忽視他。

吳釗燮雖位居國安會議秘書長，但他刻意挑釁中國的言行反讓國家陷入不安的處境，未見國家安全的高度，反而情商低到像「中二屁孩」，以為在社群網路屁二句就天下無敵，其實是麻煩製造者；日本已經難以滅火，吳釗燮還火上澆油，唯恐天下不亂。

回顧吳釗燮擔任外交部長「政績」，他任內斷交8國，被封為「斷交部長」；吳釗燮多年助理還涉嫌共諜案，近日更盛傳他與現任外交部長林佳龍不合，還罕見吳夫人投書喊冤。吳釗燮不惜噴垃圾話，激怒中共，一方面符合綠營的政治正確，另一方面更有轉移焦點的味道。

吳釗燮毫不避諱出征，可能跟兩位綠營戰將近日表現有關，一位是遭中共立案偵查的民進黨立委沈伯洋、另一位是將台灣比喻為武大郎的駐歐盟代表謝志偉，兩人最近出盡獨派鋒頭，尤其賴總統日前才宣稱，台灣要以「大衛對抗巨人歌利亞」精神抵抗威權主義，逼得吳釗燮必須重鹹搏版面。

外交界都知道一句經典名言：「外交是一門高度藝術」，其中涉及高超的談判技巧、戰略思維和溝通能力，需要外交官靈活應對各種狀況，在不危急國家利益與安全的前提下，以不卑不亢姿態代表國家處理對外事務。

外交不能只是一味衝撞，更重要的是談判與折衝，維持鬥而不破、化戰事於無形的藝術；如今外交藝術彷彿變成「異數」，如果只要做圖卡、發酸文回嗆，AI肯定比吳釗燮更稱職。

俗話說，「不怕神對手、只怕豬隊友」，民進黨「雙謝（燮）一洋」無疑做了最佳的詮釋，三隻小豬若把國人推向「台灣有事」的烽火邊緣，這是愛台灣的表現嗎？

日本 中共 華人

