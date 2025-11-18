兩岸茶博會 吸引173台企參展 展位數量增長14.3%

我的頻道

大陸新聞組／綜合報導
第17屆海峽兩岸茶業博覽會16日在福建省武夷山市舉行。設置展位2300個，展覽面積4.8萬平方米。圖為台灣館展區。（新華社）
第17屆海峽兩岸茶業博覽會16日在福建省武夷山市舉行。本屆茶博會共吸引850多家企業參展，其中來自台灣的企業173家。

新華社報導，本屆茶博會以「三茶統籌．融合發展」為主題，設置展位2300個，展覽面積4.8萬平方米。現場設立「茶和天下」館、茶創意館、茶旅融合館及茗茶館等四大主題展館。台灣館展位數量達200個，較上屆增長14.3%，充分彰顯兩岸茶業交流的持續深化。

駐足品鑒佳茗、圍坐茶席交流技藝……茶博會台灣館內人來人往，兩岸茶人、茶客齊聚一堂，不時傳來歡聲笑語。新北茶農李皇毅今年首次參展茶博會，他帶來了自己製作的三款烏龍茶產品。他說：「希望通過茶博會這個平台，多認識些愛茶的朋友，進一步拓展市場。」

多位參展商表示，經過多年持續打造，茶博會已經成為兩岸茶業經貿文化交流的重要平台。「每次參展都有不一樣的收穫。」南投茶農沈聖峰已經連續十多年參展茶博會。他告訴記者，通過參加茶博會，他不僅認識了很多朋友，還在廈門開了茶葉貿易公司，如今客戶群體遍佈廈門、福州、上海、深圳等多個城市。

突出海峽兩岸交流特別是兩岸青年的交流是本屆茶博會的重點。據主辦方介紹，茶博會期間，將舉辦「親，來品茶」兩岸青年武夷山打卡季、「茶香兩岸·文脈相連」文藝工作者交流采風等10餘場涉台交流活動，讓兩岸同胞在逛展會、遊武夷的同時品茶香、享茶趣，促進兩岸茶人和青年交流互鑒。

本屆茶博會由海峽兩岸茶業交流協會、中國國際茶文化研究會、中國茶葉流通協會和台灣農會、台灣區製茶工業同業公會等兩岸行業組織共同主辦，相關活動將持續至11月20日。

