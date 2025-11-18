賴嗆韓：砍斷台安全桌腳是中國 藍酸：生病就該自己吃藥

賴清德總統表示，真正削弱台灣安全的是中國，而不是台灣內部，呼籲朝野面對敵外政治勢力必須團結一致。（記者張策／攝影）

民進黨立委沈伯洋 遭中共立案偵查，賴清德總統日前呼籲立法院長韓國瑜 維護國會尊嚴，韓反酸「自己生病，讓別人吃藥」，維護台灣安全的四隻腳已被賴總統打斷三隻。賴總統昨再對韓國瑜喊話說，中國跨境鎮壓沈伯洋，等於傷害台灣憲政體制，「真正砍斷韓國瑜那張桌子的四個腳，其實是中國，並不是台灣」；他請韓國瑜三思，面對境外敵對勢力威脅，不應替侵略者找藉口。

國民黨團書記長羅智強昨批，賴總統生病就該自己吃藥，沈伯洋過去欺負陸配凶狠霸道，遇到危機再跟大家說沒有欺負陸配，現在是一隻「嚇破膽的黑熊」；賴總統要求韓國瑜保護沈伯洋實在是荒腔走板，在野黨才不接受這種情緒勒索與綁架。韓國瑜昨晚截稿前沒有回應。

國民黨副主席蕭旭岑說，民進黨該去反省，為什麼前總統馬英九時期沒有環台軍演？如果執政者有能力恪守中華民國 憲法，真有心維持兩岸交流，怎麼可能會到今天這個田地？同樣一個大陸國家主席習近平，10年前可在新加坡「馬習會」，當時大家還期待推動和平；10年後還是習近平，賴清德卻搞得危機四伏，那是誰的問題？

賴總統昨天出席國家檔案館開幕典禮時受訪，短短500多字談話，賴總統就四度提及韓國瑜。賴總統表示，中國跨境鎮壓的暴行是不會為國際社會所接受，一定會有民主國家站出來聲援沈伯洋，這是為什麼他會請立法院的大家長韓國瑜基於捍衛國會尊嚴及維護言論自由的立場，來聲援沈伯洋，並不是要消費沈伯洋，也不是利用這個議題政治鬥爭，而是因為國會不能夠沒有態度。

賴總統指出，他也希望韓院長能夠清楚了解，中國只要跨境鎮壓台澎金馬2300萬人中的任何一個人，都是對中華民國主權的傷害。這幾年來，中國持續增加文攻武嚇、國內滲透統戰，對於破壞兩岸和平穩定，國際社會都一致認為是中國，不是台灣；中國也處處在分化台灣跟美國關係，散布「疑美論」，真正砍斷韓國瑜那張桌子的四個腳，其實是中國，並不是台灣。

沈伯洋說，不談政黨形式或意識形態，中國延伸法律管轄權、羅織罪名，就該被譴責。