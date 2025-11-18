我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

去年來美中國學生減4% 人數僅次印度 但經濟貢獻更高

華人眼中的美國職場潛規則：族裔圈子、升遷障礙

「全民安全指引」印千萬本 立委：難道台灣已準備打仗？

台灣新聞組／台北18日電
國防部「台灣全民安全指引」，將比照選舉公報普發，讓全台980萬家戶都能拿到。（路透）
國防部「台灣全民安全指引」，將比照選舉公報普發，讓全台980萬家戶都能拿到。（路透）

國防部9月推出新版「台灣全民安全指引」，賴清德總統當時表示，將規畫讓家家戶戶都拿到。國安會副秘書長林飛帆表示，自明日起，將比照選舉公報普發手冊，透過各縣市的民政系統和村里長等基層發送，讓全台980萬家戶都能拿到手。

對於比照選舉公報全民發送，國民黨立委牛煦庭認為這是基於職責發放，但也顯示民進黨主政之下，戰爭風險逐漸上升；民眾黨立委林國成則質疑，全民普發根本就是擾民，「難道台灣已經準備打仗？」

林國成說，此舉不僅製造垃圾，也增添村里長麻煩，況且現在都在推動E化，何必還要發送紙本手冊？以他過去擔任里長的經驗來看，老百姓不會詳讀這種東西，「政府只是在脫褲子放屁，得到他們所需要的安慰」。

賴總統9月在總統府舉辦的「韌性台灣、民主永續」國際論壇致詞指出，要讓家家戶戶都能得到新版台灣全民安全指引。

林飛帆指出，本月19日起將透過各縣市的民政系統和村里長等基層發放，目標是在明年1月5日前能發到每戶，「類似發放選舉公報的方式」，首波印刷預計1100萬本，發到家戶約980萬本，其餘送到各級學校、圖書館和各縣市公所等公共場所；除了中文版本外，也準備英語版本，透過外交部聯絡駐台機構，發給在台的外籍人士，其他語言版本會逐步討論並推動。

林飛帆表示，普發手冊非台灣獨有，而是許多國家正在進行的重要工作；國際上重要國家諸如瑞典與芬蘭均發放全民防衛手冊給民眾，另外，捷克也正準備於今年發放全民72小時生存指南，法國也有相關規畫。

瑞典 賴清德 民眾黨

上一則

立院財劃法修法 卓榮泰：全面迎戰 在野：自以為太上皇

下一則

台灣骨髓移植先驅 陳耀昌醫師76歲辭世

延伸閱讀

國安局示警 5款大陸AI模型藏風險 公務機關已全面禁用

國安局示警 5款大陸AI模型藏風險 公務機關已全面禁用
台國安局示警5款中國AI模型藏風險 在野酸「認知作戰」

台國安局示警5款中國AI模型藏風險 在野酸「認知作戰」
沈伯洋遭陸立案偵查 藍：立院兩岸小組可解決問題

沈伯洋遭陸立案偵查 藍：立院兩岸小組可解決問題
「火車時間到開走」民眾黨盼明年3月前談妥2026藍白合

「火車時間到開走」民眾黨盼明年3月前談妥2026藍白合

熱門新聞

北市公園處「花IN台北」一舉榮獲四項國際大獎，橫跨建築設計、品牌體驗、傳播設計與整合行銷等領域。（北市公園處提供）

蔣萬安打造城市亮點 「花IN台北」勇奪國際4設計金獎

2025-11-11 04:26
薄瓜瓜，資料照片。（路透）

解放軍攻台「支持家鄉還是媳婦家」？薄瓜瓜回應了

2025-11-11 10:59
宏仁集團總裁王文洋。圖／聯合報系資料照片

她稱與王文洋有親密關係 求償10億台幣…判了

2025-11-10 15:44
雲林縣議員洪如萍（右）曾經胖到近90公斤，靠著健康吃搭配運動瘦身成功，圖為減重前。圖／洪如萍提供

台灣雲林「重量級」女民代 靠這幾招瘦到選民認不出

2025-11-16 10:47
披薩示意圖，非文中餐廳披薩。(Photo by Alan Hardman on Unsplash)

義披薩店與台客爭議 市長出面緩頰稱將見台灣代表解決

2025-11-16 13:00
82歲曾姓獨居婦人的住家走道堆滿回收廢品。(圖／讀者提供)

台82歲獨居婦水費暴增 警破門驚見白骨 女兒：半年沒聯絡

2025-11-14 01:00

超人氣

更多 >
糧食券將再發…但新規讓領取資格更嚴了 部分非公民喪失資格

糧食券將再發…但新規讓領取資格更嚴了 部分非公民喪失資格
「委內瑞拉中餐炒飯」暴紅紐約 22歲華裔青年將開餐廳

「委內瑞拉中餐炒飯」暴紅紐約 22歲華裔青年將開餐廳
拜倫在父親就職典禮上究竟對拜登說了什麼？終於揭曉

拜倫在父親就職典禮上究竟對拜登說了什麼？終於揭曉
法拉盛華男遭「騙婚」？妻抵美兩天失聯 1原因要求分開

法拉盛華男遭「騙婚」？妻抵美兩天失聯 1原因要求分開
台裔網紅「紐約吃霸王餐」5度被捕 暗示可上床換餐費

台裔網紅「紐約吃霸王餐」5度被捕 暗示可上床換餐費