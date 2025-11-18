我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

去年來美中國學生減4% 人數僅次印度 但經濟貢獻更高

華人眼中的美國職場潛規則：族裔圈子、升遷障礙

賴清德喊話中國勿成「麻煩製造者」鄭麗文批賴「火上加油」

記者鄭媁、張策、黃婉婷／連線報導
賴清德總統呼籲中國勿成區域和平的麻煩製造者。（記者葉信菉／攝影）
賴清德總統呼籲中國勿成區域和平的麻煩製造者。（記者葉信菉／攝影）

中日關係緊張升溫，台北賴清德總統17日呼籲國際持續關注，也要求中國應克制、展現大國風範，「不要成為區域和平穩定的麻煩製造者」。國民黨主席鄭麗文則表示，「台灣沒事，日本沒事」，大家都沒事，「台海要和平，不要戰爭」，是區域與全球共同期待。

賴：美挺日相關係更深化

賴清德總統17日出席國家檔案館開幕典禮，被問及由於日本首相高市早苗「台灣有事」的言論，導致中日關係緊張時指出，中國應回到以規則為基礎的國際秩序，才能真正促進印太和平、穩定與繁榮。他說，美國駐日本大使已公開支持高市早苗在國會的相關發言，認為有助於美日關係深化，也有助區域安全。

賴清德也點名台灣的政治人物，呼籲在野黨應尊重日本的政治運作，不應以負面方式解讀日本官方的安全表述。他強調，國內政治論述應把握區域情勢發展脈絡，避免製造不必要的政治誤解。

鄭麗文17日傍晚在臉書貼文指出，愈是敏感的時刻，領導人的每一句話都可能「一言興邦，一言喪邦」；在台海與區域局勢敏感之際，領導人更應謹慎與克制，不是以意識形態掛帥，利用國際緊張局勢服務自身的黨派利益，這種言行不僅無助於穩定區域情勢，反而可能讓台海和區域被推向更危險的局面。

國民黨主席鄭麗文表示，「台灣沒事，日本沒事，大家都沒事」及「台海要和平，不要戰爭...
國民黨主席鄭麗文表示，「台灣沒事，日本沒事，大家都沒事」及「台海要和平，不要戰爭」，是區域與全球共同期待。（本報資料照片）

鄭批賴：藉機政治操作

鄭麗文表示，台灣需要能真正減少衝突、穩定區域的負責任政府，國際社會期待台海和平；然而，賴清德總統17日的回應無疑是火上加油、藉機政治操作，對維繫和平毫無助益。

鄭麗文指出，近期中日情勢陡升，國際社會高度關切，上周她陸續與美、日、德、英及新加坡等多國代表深入交流，各方對台海局勢的看法高度一致，「台海要和平，不要戰爭」，這不只符合台灣的利益，也是區域與全球的共同期待。她理解各國對區域安全的關切，也深信大家心中真正希望的，是台海和平穩定，不要走向衝突。

鄭麗文說，「台灣沒事，日本沒事」，台海穩定，整個區域才安心；她始終認為，兩岸問題應透過對話與交流來構築和平、降低風險。唯有透過務實溝通、重建互信，才能讓台海真正遠離衝突，讓人民安居、讓區域安心，「台灣沒事，大家都沒事，這才是我們台灣需要努力的方向，也是國際都希望看到的」。

台灣日本關係協會會長蘇嘉全17日指出，日本也對中國的挑釁行為非常憤怒，中國未必會在國際關係上得到好處。

日本 鄭麗文 賴清德

上一則

冷眼集／執政無能 賴清德、卓榮泰只會向在野開戰

下一則

立院財劃法修法 卓榮泰：全面迎戰 在野：自以為太上皇

延伸閱讀

賴清德嗆韓國瑜：砍斷台安全桌腳的是中國

賴清德嗆韓國瑜：砍斷台安全桌腳的是中國
鄭麗文會見德駐台處長、秀與5國代表合照 破遭歐洲封殺傳聞

鄭麗文會見德駐台處長、秀與5國代表合照 破遭歐洲封殺傳聞
鄭麗文、黃國昌本周會面「談藍白合作」全程公開

鄭麗文、黃國昌本周會面「談藍白合作」全程公開
日經亞洲專訪 國民黨主席鄭麗文：兩岸對話才能取代對抗

日經亞洲專訪 國民黨主席鄭麗文：兩岸對話才能取代對抗

熱門新聞

北市公園處「花IN台北」一舉榮獲四項國際大獎，橫跨建築設計、品牌體驗、傳播設計與整合行銷等領域。（北市公園處提供）

蔣萬安打造城市亮點 「花IN台北」勇奪國際4設計金獎

2025-11-11 04:26
薄瓜瓜，資料照片。（路透）

解放軍攻台「支持家鄉還是媳婦家」？薄瓜瓜回應了

2025-11-11 10:59
宏仁集團總裁王文洋。圖／聯合報系資料照片

她稱與王文洋有親密關係 求償10億台幣…判了

2025-11-10 15:44
雲林縣議員洪如萍（右）曾經胖到近90公斤，靠著健康吃搭配運動瘦身成功，圖為減重前。圖／洪如萍提供

台灣雲林「重量級」女民代 靠這幾招瘦到選民認不出

2025-11-16 10:47
披薩示意圖，非文中餐廳披薩。(Photo by Alan Hardman on Unsplash)

義披薩店與台客爭議 市長出面緩頰稱將見台灣代表解決

2025-11-16 13:00
82歲曾姓獨居婦人的住家走道堆滿回收廢品。(圖／讀者提供)

台82歲獨居婦水費暴增 警破門驚見白骨 女兒：半年沒聯絡

2025-11-14 01:00

超人氣

更多 >
糧食券將再發…但新規讓領取資格更嚴了 部分非公民喪失資格

糧食券將再發…但新規讓領取資格更嚴了 部分非公民喪失資格
「委內瑞拉中餐炒飯」暴紅紐約 22歲華裔青年將開餐廳

「委內瑞拉中餐炒飯」暴紅紐約 22歲華裔青年將開餐廳
拜倫在父親就職典禮上究竟對拜登說了什麼？終於揭曉

拜倫在父親就職典禮上究竟對拜登說了什麼？終於揭曉
法拉盛華男遭「騙婚」？妻抵美兩天失聯 1原因要求分開

法拉盛華男遭「騙婚」？妻抵美兩天失聯 1原因要求分開
台裔網紅「紐約吃霸王餐」5度被捕 暗示可上床換餐費

台裔網紅「紐約吃霸王餐」5度被捕 暗示可上床換餐費