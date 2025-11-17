官方擁有資料調閱權 企業必須配合 大陸AI難甩疑慮

國安局16日示警，DeepSeek等5款中國大陸開發的AI語言模型，普遍存在資安風險等問題，建議避免下載。（記者陳柏亨／攝影）

DeepSeek 今年初快速崛起後，全球愈來愈多開發者都開始靠向大陸AI 模型。不過，專家提醒，從資安合規角度來看，大陸AI之所以會被全球「特別點名」，並不是因為技術有問題，關鍵在法律制度與治理框架，使得廠商在資料保護與隱私合規上，無法提供可驗證的保障，民眾與企業使用時必須更加留意。

大陸免費開源的AI模型不只有DeepSeek，阿里巴巴 旗下的通義千問（Qwen）也是免費開源，這些模型既便宜、又強大、又好用，讓不少軟體開發者、甚至美國矽谷都選擇採用大陸的AI模型。

根據美國AI開源平台Hugging Face統計，2024年初，Meta推出的AI大語言模型Llama下載量為1060萬次，阿里巴巴Qwen僅50萬次，但至今年10月為止，Llama累積下載量為3.46億次，而Qwen的累積下載量則為3.85億次。

台灣資訊安全協會（TWISA）監事鄭加海表示，所有國家的AI模型都有潛在資安風險，關鍵差異在於是否具備完善的隱私保護法規與外部審查機制，讓使用者資料不會被任意調閱或跨境移轉。

中國大陸「國家情報法」、「網路安全法」與「數據安全法」賦予政府極高的資料調閱權，企業在法律上必須配合，因此難以提供完整的隱私合規聲明，也無法保證資料不會被用於其他目的，讓使用者得面臨「資料主權無法掌握」、「資料回傳位置不可驗證」、「程式碼與更新流程缺乏外部稽核」等三大問題。

相較之下，美國、歐盟等地AI業者必須符合GDPR（一般資料保護規則）、CCPA（美國加州消費者隱私法）等國際框架，雖然同樣存在技術風險，但合規制度較成熟，具備更高的透明度與追責。

鄭加海說，AI核心問題是合規與治理，只要資料流向不透明、不接受第三方審查、法律架構無法保障隱私，自然被視為高風險；企業與民眾使用AI時，最重要是確認是否符合基本的資安與隱私合規要求。