新聞眼／中日角力加劇 台灣別誤判捲入大國競爭

中日關係衝突升溫，台總統府發言人郭雅慧表示，台灣正密切關注，並將與日方在內的區域各國密切合作，以確保印太地區的安全穩定與自由開放。(本報資料照片)

日本 首相高市早苗 一席「台灣有事即日本有事」的談話，再度引爆北京不滿。中國接連發布對日旅遊警訊、宣布在黃海部分海域進行實彈演訓，形成輿論戰、經濟施壓與軍事訊號並行的「複合式」對日壓力。面對情勢升溫，台灣政府對中國的單邊施壓予以強烈譴責，只是在中日關係邁入冷凍期的敏感時刻，台灣應謹言慎行，避免站上中日競逐的風口浪尖。

面對高市的談話，中日雙方已互召對方大使以表達不滿，中國大陸外交部更稱日本安全環境持續惡化，提醒民眾避免前往日本。為配合國家政策，大陸國有3大航空的日本航線立刻配合，宣布免費退改簽。不僅如此，大陸鹽城海事局於12日公告黃海演習，但未受到注意，大陸官媒於是直接報導，各界也猜測與中方的反制有關。

北京這次操作具有不同的戰略意涵。首先，透過旅遊警示進行「民間層次」的低成本報復，藉壓縮大陸觀光 客赴日，衝擊日本內需，以隔山震虎的方式來對日本政府造成壓力。其次，這次實彈演習是選在黃海進行，與日本尚有一段距離，警告意味多於挑釁性質，目的是提醒日本勿在台灣議題過度越線。除了對外部施壓，北京政府也是利用這些反制作為，向大陸內部釋出訊息，藉民族情緒再度凝聚政權正當性。

面對中國大陸的複合式外交手法，日本也傳出高市早苗已研究「安保相關三文書」的修改，也就是有意修改日本政府對核武的3大方針「不擁有、不製造、不引進」，主要是鎖定修改「不引進」的原則，此舉有可能成為二戰後日本安保政策的大轉變。而日本政府的「非核三原則」原本就在討論之列，只是在此時被刻意拋出，頗有向中方叫陣的味道。

中日緊張態勢升高，在這樣的區域結構下，台灣的角色愈加微妙。截至目前為止，日本對陸方的回應談話都尚稱節制，面對駐大阪總領事薛劍的「斬首」言論，也只是表達強烈抗議，都仍僅止於外交上的辭令。

相較之下，台總統府直接批評中國「不要成為國際社會的麻煩製造者」。國安會秘書長吳釗燮更說，中國未對薛劍的侮辱性言論有所反省，反而持續對日發動言語羞辱與武力威脅，進而直接譴責中國政府。

要注意的是，若台灣誤以為如此有助引來更多日方支持，反而會把自身推向中日競爭的前端，把原本應避免承擔的壓力攬上身。而且，若台灣的話語一旦激烈，也可能讓北京找到「同時懲罰日本與台灣」的理由，更導致日本內部輿論質疑台灣是否趁機放大矛盾。

何況，中日關係隨時有可能降溫，台灣不能只把外交當成語言戰，必須穩健、不失原則，才能不被捲入大國競爭。